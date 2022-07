El presidente Iván Duque se destapó y calificó la oposición que le hizo Gustavo Petro como “deshonesta”, ¿por qué?

El presidente Iván Duque habló en exclusiva con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, sobre muchos temas, entre ellos su experiencia con la oposición que lideró Gustavo Petro durante su mandato y que lo llevó a ser elegido como próximo presidente de Colombia.

Sobre la promesa que hizo Petro de ser contradictor de Duque desde antes de asumir el puesto, el presidente saliente dijo que desde antes de dar su discurso de victoria ya se le habían declarado como oposición y que cuando él fue candidato nunca atacó a nadie. “Cuando me enfrenté con mis contrincantes en 2018, a todos les gané trabajando, recorriendo el país y mostrando propuestas. Nunca caí en el agravio contra ninguno”, dijo.

Además, dijo que él piensa ser distinto, como dijo en el Congreso, acerca de no ser contendor de Petro; asume que es el nuevo presidente y espera que le vaya bien al mando del país. “Nunca pago con la misma moneda. Me tocó enfrentar una oposición hirsuta y cerrera que nunca quiso reconocer nada. Fue hostil en casi todos los momentos y hubo muchos ataques personales. Vimos ataques a mi esposa, a mi hermano, a mi mamá, en mi contra. Todo eso es cosa del pasado. Cuando a uno no le queda sino el ataque personal, perdió la batalla”.

Iván Duque y Gustavo Petro. - Foto: afp

Acerca de las luchas que tuvo contra la oposición, el presidente Duque afirmó que siempre se mantuvo tranquilo y que eso sorprendía incluso a muchos de sus colaboradores. El mandatario considera que no podía caer en pequeñas peleas, que estaba concentrado gobernando y prueba de esto son, según él, los logros que tuvo, como lidiar con la pandemia, la crisis migratoria, un huracán y sacar adelante el proceso de paz.

Duque también afirmó que nunca quiso contestarles de ninguna manera a sus críticos de la oposición porque no lo creyó conveniente. “Si me hubiera dedicado a contestarles a los miembros de la oposición, se hubiesen victimizado y habrían dicho que el Gobierno estaba agrediéndolos. Nadie lo puede decir. La demostración más clara es que ha sido un gobierno demócrata”.

El presidente concluye que la oposición que le hicieron durante los cuatro años de mandato no fue honesta, ya que nunca se le reconocieron los logros de su período.

Iván Duque en entrevista con la directora de SEMANA, Vicky Dávila. - Foto: FOTO: juan carlos sierra-semana

“Cuando no se reconoce que se han entregado 50.000 títulos de propiedad rural, la mayor entrega en la historia reciente, hay un problema. Cuando no se reconoce la matrícula gratis para la educación superior pública, que cubre a los estratos 1, 2 y 3, no se está siendo honesto. Cuando no se reconoce que hay 290.000 campesinos que venden en agricultura por contrato y sin intermediarios; que este gobierno sacó adelante un catastro multipropósito; 1.400 obras PDET; la reglamentación de la extensión de la Ley de Víctimas, que permitió que las víctimas llegaran al Congreso, con voz y voto... no reconocer todo eso es deshonestidad intelectual”, afirmó.

También contó que intentaron sacar de contexto su figura y hacer ver que no hizo nada durante su gobierno. “Quisieron reunirse varios a desfigurarme. Entiendo que en la política esas cosas se puedan presentar, pero no son honestas. ¿Sabe qué me permite dormir tranquilo? Que nunca he sentido odio en la vida y mi único sentido es el deber”, le contó el presidente a SEMANA.

Finalmente, declaró que siempre puso la otra mejilla ante las críticas de la oposición durante su mandato. “Cuando me decían que no había hecho nada, bueno, no he hecho nada. Aquí tienen diez vías de cuarta generación inauguradas, 11 millones de hogares reciben asistencia social de este Gobierno, elevé el salario mínimo a un millón de pesos... son hechos”, dijo el presidente Duque.