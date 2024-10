Iván Duque hace una férrea defensa de Álvaro Uribe por la falta de garantías procesales

El expresidente Álvaro Uribe Vélez no aguantó más y tomó la drástica decisión de retirarse de la audiencia preparatoria de juicio en su contra, que se adelantaba en la tarde de este miércoles —2 de octubre— por presunta manipulación de testigos.

“Álvaro Uribe ha demostrado en todo momento su honorabilidad y su apego a la legalidad. Ha enfrentado todos los ataques, montajes, difamaciones y falsedades enviados por sus malquerientes, quienes no le perdonan su efectividad contra el terrorismo. Siempre ha derrotado la maledicencia con evidencias incontrovertibles. Sus garantías procesales deben ser brindadas y aseguradas más aún cuando el proceso en su contra está lleno de irregularidades”, dijo Duque.

Agregó: “Su inocencia no tiene discusión y las instancias procesales deben permitir que su defensa se ejerza sin restricciones. Mi solidaridad y respaldo se unen a las voces de millones de colombianos que le agradecemos su servicio a la patria”.

La solidaridad del expresidente Duque se dio tras lo ocurrido en la diligencia de este miércoles, donde se evidenció que no existía garantías para las partes, por lo que Uribe se molestó ante el poco tiempo que tuvo su defensa para preparar la estrategia que se implementaría.

“Señora juez, yo lo único que tengo claro hoy, respetuosamente, es que me están adelantando un proceso en el que me han negado las pruebas”. Por eso manifestó que no le quedaba de otra que retirarse de la diligencia.