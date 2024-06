Jerome Sanabria lamenta la aprobación de la reforma pensional: “perjudica sobre todo a mi generación”

“Se acaba de aprobar definitivamente la reforma pensional y obviamente es un dolor, es una derrota a todo el trabajo que hemos venido haciendo, a la pedagogía que he estado haciendo en los videos en explicarle a la gente que esta reforma pensional no perjudica a los ricos; no, esta reforma pensional perjudica sobre todo a mi generación y a la gente de más escasos recursos”, dijo, la joven, quien cuestionó la forma en la que salió avante la iniciativa.