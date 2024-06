Jorge Ramos, estrella de Univisión, da cátedra: dice que periodistas deben tomar partido frente a graves problemas como la corrupción

Ramos también se refirió a la posibilidad de que un periodista salte a la arena de la política, lo cual para él no es ningún impedimento; incluso, reconoció que en algún momento lo pensó y que es uno de los caminos que le faltó en la vida, aunque considera que su tiempo ya pasó para eso.

“¿Se dejaría tentar por el camino de la política, o un periodista no debe meterse en eso?”, le preguntaron en W Radio, a lo que él contestó que no lo ve con malos ojos. “Yo creo que los periodistas nos podemos meter en todos lados, yo creo que podemos hacerlo”, aseguró Ramos, aunque reconoció que ya es tarde para él a sus 66 años.

“Creo que en la política también, lo estamos viendo en todos lados, el único lugar donde no vemos eso es en los Estados Unidos, donde tenemos un candidato de 77 y otro de 81, pero creo que mi tiempo en la política, si alguna vez lo consideré, ya ha pasado”, reconoció.

Además, puso el ejemplo del caso mexicano en el que un candidato de 38 años no tuvo el mejor resultado frente a dos mujeres de “la nueva generación”. “El mundo está cambiando muy rápidamente, creo que mi tiempo se pasó, pero la maravilla de poder hacer periodismo es que eso te mantiene vivo”, afirmó.

Ramos contó que su propósito de meterse en política en un momento dado era hace unos 20 años. En ese entonces quería tener la preparación suficiente para luego regresar a México. “Yo creo que ese es el sueño de todos los inmigrantes, no hay día que no piense cómo hubiera sido mi vida en México”, aseguró Ramos, quien también habló de los retos de ser migrante e irse de su país natal. Y recordó una vez más su sueño de haber hecho política.

“Siempre me quedé con la tentación de hacer política, de meterme a la política, yo muy arrogantemente y estúpidamente dije en la universidad que quería hacer noticias, no cubrirlas, pues terminé cubriendo las noticias, pero eso me quedó pendiente”, contó el periodista mexicano.