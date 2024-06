José Félix Lafaurie arremete contra el alcalde de Duitama: “Un don nadie se quiso hacer famoso humillando a César Rincón”

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, no ocultó su molestia con la decisión del alcalde de Duitama, Boyacá, José Luis Bohórquez, de tumbar la estatua del torero colombiano César Rincón tras la prohibición de las corridas de toros en el país, según lo aprobó en esta legislatura el Congreso.

“Un don nadie se quiso hacer famoso humillando a César Rincón”, dijo Lafaurie y recordó que el maestro de la tauromaquia es un colombiano que le ha dado gloria al país y que, “a diferencia de muchos cabecillas de izquierda, no ha empuñado armas ni extorsionado ni secuestrado; un empresario y ganadero respetable”.

Lafaurie también indicó que “hablan de inclusión y son peores que los talibanes que esclavizan mujeres y derriban estatuas porque no se ajustan a su interpretación sesgada y ortodoxa de la ley islámica”.

El presidente de Fedegán no mencionó al alcalde de Duitama, pero claramente se refiere a él porque fue quien organizó el acto de derribamiento de la estatua frente a la plaza de toros de ese municipio. Además, el reconocido empresario ganadero opinó en respuesta a una noticia publicada por SEMANA titulada: “Alcalde de Duitama, que lideró la tumbada de la estatua de César Rincón, enfrenta suspensión provisional del Consejo de Estado”.

Esta decisión no fue liderada por el Gobierno Petro. De hecho, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, le contó a SEMANA que él se opuso a participar de ese acto y se lo hizo saber al alcalde.

Bolívar le dijo al mandatario, minutos previos al acto en el que se tumbó la figura simbólica, “que tenía que hacerse con mucho respeto porque César Rincón es un colombiano respetable en el país, un ciudadano que, en su momento, había marcado un hito, una historia; esa fue una época donde no se tenía tanta conciencia sobre el maltrato y sufrimiento del animal. Entonces, el país no iba a entender que una persona que no le ha hecho mal a nadie y que es un buen ciudadano reciba ese trato”.