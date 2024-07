Katherine Miranda le responde al presidente Gustavo Petro: “¿No se cansa de atacarme y de mentir?”

El mandatario colombiano reaccionó al discurso de réplica del representante a la Cámara, Óscar Campo, quien resaltó que no se necesita un ‘fast track’ para implementar el acuerdo de paz.

“Aquí el representante de la nación parece ignorar que todas las normas que podían hacer un ‘fast track’ en el Gobierno para hacer la reforma agraria se han caído, unas porque la congresista Katherine no las dejó discutir, otras porque las tumbó la Corte Constitucional”, escribió el presidente en sus redes sociales.

Y agregó: “El acuerdo de paz no se puede implementar ágilmente porque el Estado lo está impidiendo. La declaración unilateral de ESTADO es una burla”.

“Si no se aprueban, el ESTADO será responsable de uno de sus incumplimientos más graves e históricos: el incumplimiento con la paz”, concluyó Petro en la publicación.

“Dijo que lo que hubiese que hacer para que yo no llegara a la presidencia de la Cámara, y pues mi contrincante no fue un congresista, sino directamente el Gobierno nacional en cabeza del presidente”, indicó.

Y agregó: “Me he opuesto a proyectos que para mí, si bien son necesarios, las formas y como se plantearon, no son los adecuados, como la reforma a la salud (...), pensar no le gusta mucho al Gobierno y que haya voces críticas que se decidan a opinar diferente”.