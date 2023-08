La agresiva respuesta de Piedad Córdoba contra Polo Polo por confrontarla; volvió a descalificarlo

“Un tipo que no tiene cerebro, que se llama Polo Polo, acaba de decir que la vicepresidenta, la única gracia que tiene, es haber condenado a una señora que le dijo mica, eso tiene que ver con la conciencia. Él es negro, pero él no se siente negro. Él es afrodescendiente, pero él no se siente ello, a él le da pena”, manifestó la legisladora.