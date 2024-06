La Dirección Nacional de Inteligencia niega una operación para perseguir periodistas, líderes y miembros opositores: “Es falso”

“Hemos realizado investigaciones al interior de este Departamento Administrativo –de carácter civil- y corroboramos que no existe ninguna operación, ni grupo con dicha denominación, ni con tales propósitos. Reiteramos que la DNI no tiene autorización legal, no tiene funciones de policía judicial, ni de investigación criminal; tampoco cuenta con los medios técnicos o tecnológicos, ni es la voluntad política de la entidad interceptar o perseguir a persona alguna, dentro o fuera del territorio colombiano”, informaron.