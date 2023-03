La nueva reflexión de Gustavo Bolívar: “Colombia está cambiando para siempre. Por eso, les está doliendo tremendamente”

Mientras viaja por Asia, el exsenador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, no se desconecta del país y cada día lanza una reflexión del gobierno de Gustavo Petro, la oposición, el Congreso, las reformas políticas y el rumbo de Colombia.

Este lunes 27 de marzo, después de recorrer Indonesia y posar al lado del volcán Bromo, Bolívar lanzó un nuevo comentario sobre el país tras los primeros 7 meses de poder de un gobierno progresista en la Casa de Nariño.

“Sabíamos que nos entregaban a Colombia descompuesta desde todo punto de vista: moral, social, económico, político, pero con la llegada de Gustavo Petro al poder estamos descubriendo que todo era mucho peor”, dijo.

El exsenador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar. - Foto: mario inti garcía

Se refiere a la minería ilegal, la deforestación, el narcotráfico, la corrupción, “la educación mendigo, la salud negocio, el trabajo indigno, cabalgaban en silencio, descomponiendo más y más a nuestro país bajo la mirada fría de los gobernantes que se dedicaron a enriquecer a los que ya eran ultra ricos y a empobrecer más a los que ya eran miserables”, argumentó.

“Esto está cambiando”, enfatizó. Por eso, según el escritor de telenovelas, “les está doliendo tremendamente. El Estado ya no será más la caja de saqueo. Nuestros impuestos ya no serán más para darse la gran vida mientras mueren niños por desnutrición. La tierra ya no será más un trofeo improductivo para mostrar desde avionetas o cabalgatas eternas”.

“Estamos en punto de quiebre. Colombia está cambiando para siempre. Benditos sean los 11.3 millones de colombianos que lo permitieron”, añadió.

Gustavo Bolívar en medio de su gira por Asia. - Foto: Autor anónimo

Recientemente, Gustavo Bolívar dijo que los opositores al gobierno quieren ganar con chismes y estrategias lo que perdieron en las urnas y los llamó malos perdedores.

“Quieren tumbar a Gustavo Petro y no lo van a lograr. Primero, porque hay un pueblo empoderado, respaldando al gobierno; segundo, porque las urnas dijeron que el mandato del presidente va hasta el 7 de agosto de 2026 y no va a gobernar ni un día más ni un día menos. Eso lo ordenaron más de 11 millones de personas”.

De todos modos, según él, “si quieren regresar al poder (los opositores), tendrán que esperar juiciocitos tres años y cinco meses, esperando cómo Petro, Francia Márquez, sus ministros y las bancadas del Congreso van a transformar el país”.

Desde Miami, Estados Unidos, el exsenador Gustavo Bolívar prendió la polémica en exclusiva entrevista con SEMANA. - Foto: Mario Inti- SEMANA

Bolívar también manifestó que no quieren dejar despegar a Gustavo Petro.

“No lo quieren dejar gobernar, por eso lo acorralan, le inventan día y noche cosas para tenerlo distraído. Y nosotros tenemos que mantener esa defensa del gobierno. Ellos —el presidente, Francia Márquez y los ministros— tienen que dedicarse a gobernar y ejecutar”.

“Mis queridos malos perdedores de la oposición: les va a tocar trabajar muy duro para regresar al poder. Esto que están haciendo es una infamia, el mundo entero lo reconoce. Ustedes no lo quieren dejar, como hicieron cuando él fue alcalde, pero dos veces la historia no se repite porque hay un pueblo empoderado, listo para respaldar a nuestro presidente, porque sabemos que esta sí es la vencida”, concluyó.

Bolívar regresará a Colombia en dos semanas y decidirá, entre otros temas, su futuro político.