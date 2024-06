La pelea de la oposición y la bancada de Gobierno por audiencia pública clave de la reforma pensional en la Cámara

Los maestros no aguantan más y le dieron un ultimátum a Petro: o les mejoran el servicio de salud de manera inmediata o se van a paro

Contexto: Los maestros no aguantan más y le dieron un ultimátum a Petro: o les mejoran el servicio de salud de manera inmediata o se van a paro

El congresista señala a las directivas del recinto de querer tramitar “sin garantías y de afán” la reforma pensional por no aceptar su fecha para la audiencia pública y asegura que “se está configurando un vicio de trámite, a la participación”.

“El día 28 de mayo se me fue aprobada una proposición de audiencia pública que está programada para el 12 de junio, miércoles a las 8 de la mañana, y de repente el presidente Andrés Calle este miércoles pasado en medio de la plenaria anuncia la audiencia pública que debía ser preparada en menos de 24 horas. Por supuesto, nadie asistió porque no tenía garantías . Por eso lo que queremos pedir es que se dé con garantías la audiencia pública”, alegó el representante López.

El representante López reclamó que su audiencia pública fuera transmitida por el Canal Congreso y, ante la citación, el mismo miércoles 5 de junio desde la Cámara enviaron una solicitud para que esta fuera agendada para el jueves 6 dentro de la parrilla del canal público. Sin embargo, no hay espacio en la programación del canal para este miércoles 12 cuando la diligencia terminará siendo divulgada por redes sociales.

“Hay una lógica de dilatar el debate para agotar su tiempo y que se hunda una reforma que necesita el país, que necesita la reforma pensional. Esperamos que avance este debate, que no vayan a decir que no se les dieron garantías porque las garantías estuvieron. Los que no asumieron su responsabilidad fueron los proponentes de esta audiencia”, aseveró la representante Alfonso.