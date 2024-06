Las cédulas de extranjería tienen problemas en firmas, fotos y huellas. Contrato con la Imprenta Nacional resultó un desastre

Los extranjeros también padecen la improvisación de las entidades del Gobierno Petro. Desde que la Imprenta Nacional se hizo cargo de la impresión de las cédulas de extranjería, otorgadas para permanecer en territorio colombiano a quienes tienen una visa vigente, el proceso no solo es más demorado, sino que los documentos presentan serios errores que complican la estadía de los migrantes en el país.

El contrato lo tenía Thomas Greg & Sons desde 2016, firma que ganó las licitaciones desde entonces. La empresa también es conocida por la polémica de los pasaportes, proceso declarado desierto para no permitir que se lo adjudicaran.

La imagen láser múltiple, que cuenta con una versión reducida de la foto del documento y el número encima de esta, se encuentra corrida hacia la izquierda, con una foto imposible de distinguir. Al mismo tiempo, el escudo de Colombia, cuya silueta debe verse cerca del centro de la cédula, no aparece en las nuevas copias.

Una colombiana, que reclamaba documentos para una empresa brasileña, le contó a este medio, bajo la promesa de que no se revelara su identidad, que se demoraron varias semanas.

“Se están demorando mucho. Las que ahora están entregando mejoraron, pero las de la semana pasada estaban muy defectuosas. La foto se veía muy borrosa, la firma prácticamente no se veía. El trámite se demoró entre 20 días y un mes”, dijo.

“Busco un duplicado. Ando sin papeles porque están represadas desde abril. Ando con el pasaporte y con la copia. No he podido sacar mi licencia de conducción”, contó sin decir su nombre por temor a represalias.

Una mujer peruana también expresó preocupación por los defectos: “La mía no se demoró, pero me llama la atención que la firma sale muy diferente a la anterior. Con rayas que no reconozco. Si tengo problemas con los trámites, pediré ayuda”.