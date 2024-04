Las sedes de la Supernotariado se caen a pedazos: moho, goteras, serpientes, falta de aire y documentos en mal estado

“Desafortunadamente no se ha tenido una respuesta positiva frente a ese tema. No solamente es esa oficina. Carecen de insumos, mobiliario y aire acondicionado en ciudades como Magangué, que tiene temperaturas superiores a los 35 grados. El trámite de intervenir esas oficinas ha sido muy demorado”, indicó.

“Somos imparciales frente a la política. No estamos ni a favor ni en contra del Gobierno, queremos intervenciones. Hemos solicitado en más de tres oportunidades una cita y espacio con el señor superintendente para denunciar esta y otras situaciones que él debe saber, y no hemos recibido respuesta. Tal vez porque no estamos alineados con el Gobierno. Él tiene cercanía con otras agremiaciones sindicales”, agregó. Y manifestó que se sienten “discriminados” por no estar de acuerdo con “la ideología de izquierda” del Gobierno.