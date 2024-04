Representante Cadavid le habla duro a Petro tras fallida intervención a Savia Salud: “la crisis es causada deliberadamente”

“Esta decisión se da luego de seis años en los que esta EPS de predominio de operación en los 124 municipios de Antioquia, estuvo bajo medida de vigilancia especial y no cumplió con la totalidad de las órdenes establecidas por el ente de control para mejorar el desempeño de sus indicadores financieros, técnico-científicos, administrativos y jurídicos”, indicó la SuperSalud para la época.

El congresista agregó: “En los antecedentes de intervención que hemos conocido, no hay un solo caso para mostrar donde se haga una intervención y se entregue una EPS en mejores condiciones. Se liquidan porque no tienen otro camino. No las han intervenido para retornar a sus dueños y administradores originales en mejores condiciones, entonces está quedando la prueba de que la intervención de Savia Salud fue mal hecha, mal conducida. Incorporaron además un agente interventor sin la experiencia, que llegó de otra región en donde hay un señalamiento que puede tener vínculos con sectores políticos de la costa”.