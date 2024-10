Lo último: Senado negó la moción de censura en contra del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla

La plenaria del Senado tomó la decisión con un resultado de 51 votos por el No y 19 votos por el Sí.

Tras conocerse la decisión de la Plenaria, el funcionario del Gobierno nacional aseguró que recibió “con beneplácito” que no prosperara la moción de censura y una vez le hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que pueda ser escuchado luego de que se mencionara su nombre en el escándalo de la UNGRD.

“La recibo con beneplácito y ahora espero que la Fiscalía me llame a declarar”, dijo el ministro Bonilla, quien a renglón seguido, y al ser interrogado, indicó “no se impuesto ninguna maquinaria (del Gobierno), lo que predominó fue una sustentación de que yo no tengo ningún problema y lo que hay es un relato creado de manera imaginaria, en la cual los argumentos que yo estaba comprando congresistas ni siquiera existe, porque la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público desarrolló todas las sesiones durante el 2023 en donde el 28 de noviembre y el 12 de diciembre agotaron la agenda que había para dar conceptos previos es del 15 de diciembre ”.

“Si hay pruebas, démelas, pero ya la Corte misma encontró que todo eso son chismes de Olmedo López y Sneyder Pinilla y que no tienen ninguna prueba, que no han podido probar nada”, aseguró el jefe de la cartera de Hacienda.

“Le he pedido a Fiscalía que me reciba desde el primer día, y la Fiscalía ni siquiera me va a citar todavía. Dice que va a esperar hasta que pase la cuarta ronda de procesos y apenas está en la primera”, comentó.