Ministro Bonilla respondió en el Senado a escándalo de la UNGRD: “La Corte encontró que todo son chismes de Olmedo y Sneyder”

“ Si hay pruebas, démelas, pero ya la Corte misma encontró con que todo eso son chismes de Olmedo López y Sneyder Pinilla y que no tienen ninguna prueba, que no han podido probar nada”, aseguró el jefe de la cartera de Hacienda.

“Le he pedido a Fiscalía que me reciba desde el primer día, y la Fiscalía ni siquiera me va a citar todavía. Dice que va a esperar hasta que pase la cuarta ronda de procesos y apenas está en la primera”, comentó.