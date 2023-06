“Los nazis no eran socialistas”: embajadora de Alemania le aclara a María Fernanda Cabal

Los trinos entre el presidente Gustavo Petro y figuras de la oposición, como la senadora María Fernanda Cabal, acerca de sus posturas políticas continúan dando de qué hablar, en especial porque la embajadora de Alemania en Colombia, Marian Schuegraf, tuvo que salir a controvertirlos.

Todo comenzó el pasado 29 de mayo, día de las elecciones municipales y autonómicas en España, en las que el conservador Partido Popular venció en las urnas al Partido Socialista Obrero Español, al que pertenece el presidente de ese país, Pedro Sánchez.

Esa fecha, la senadora María Fernanda Cabal elogió al partido Vox, cuya ideología es de derecha, pues si bien no obtuvo tantos votos como los otros dos en mención, pasó de tener 547 concejales a 1.695.

“El crecimiento de Vox deja claro que la oposición contundente es lo que representa a la gente. La defensa de la familia, de los principios, valores y libertades, es el camino. La sociedad está cansada de los “cambios” que implican degradación”, escribió.

A ese trino fue que el presidente Petro reaccionó, comentándole: “Es Alemania 1933″. Resulta que en ese año, el movimiento del nacionalsocialismo, conocido como nazi, empezó a gobernar en el país europeo, siendo el punto de partida de la instauración de la dictadura del Tercer Reich que desembocó en la Segunda Guerra Mundial.

Pero no solo el tuit del mandatario llamó la atención, sino la respuesta de María Fernanda Cabal, en la que afirmó que los nazis eran socialistas, quizá porque el nombre original de la doctrina que impulsó a Adolf Hitler fue nacionalsocialismo.

“No olvide que los nazis son socialistas. Y son hermanos de los fascistas y los comunistas. Tres doctrinas colectivistas siamesas, hijas del socialismo, la religión que usted profesa. Libre Mercado es creatividad y esta proviene del espíritu, del individuo, no de ningún mamerto alucinado y su frenesí por el Estado”, escribió.

La explicación de la embajadora de Alemania

Ante los trinos en mención de María Fernanda Cabal y el presidente Gustavo Petro fue que la embajadora de Alemania en Colombia, Marian Schuegraf, se expresó.

La noche de este 31 de mayo, Marian Schuegraf desmintió a la senadora del Centro Democrática, sin etiquetarla en Twitter, pero haciendo referencia a su tuit.

“Los nazis no eran socialistas. El fascismo es una ideología de odio. Los socialdemócratas fueron de los primeros asesinados en los campos de concentración”, sustentó. Lo curioso fue que más se demoró en trinar, que en algunos tuiteros en señalarla de mentirosa.

Horas antes, la embajadora también se había referido al trino del presidente Petro, es decir, el que decía: “Es Alemania 1933″. En este caso en concreto, no desmintió ninguna información del mandatario, pero sí le pidió no comparar al Vox, en España, con el nazismo alemán de 90 años atrás. Su mensaje fue contundente: no comparar a la ligera.

“¿Qué ocurrió en 1933? Un crimen del que debemos aprender. Los crímenes de los nazis son de tal magnitud que no se debe hacer una comparación a la ligera. Le debemos ese respeto a los millones de víctimas”, escribió Marian Schuegraf.

La derrota de la derecha en España

En el último fin de semana, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del presidente, Pedro Sánchez, fue vencido ampliamente por la oposición, liderada por el Partido Popular (PP). Frente al Vox, este quedó en tercer escalón, con un total de un millón de votos, menos que los seis y siete millones obtenidos respectivamente por las otras bancadas. La derecha resultó ser la vencedora de la jornada.

Posterior a conocer los resultados, el presidente anunció la disolución de las Cortes y anticipó las elecciones de julio, las cuales se encargarán de escoger los diputados y senadores. El PP ganó en varias regiones españolas, principalmente en Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga. Por su parte, PSOE no venció en ninguno.