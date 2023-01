Los taxistas amenazan con “paralizar Bogotá” este lunes: estos serían los puntos más críticos

Los taxistas definitivamente iniciaron el año molestos con las autoridades tanto nacionales como distritales. No sólo bloquearon la semana pasada la calle, en Bogotá, una de las vías más importantes que conecta con el Aeropuerto El Dorado, sino que ahora anunciaron que este lunes bloquearán varias zonas de la capital, protestas por lo que consideran los “abusos” de los agentes de tránsito.

Justamente esto fue lo que llevó a un monumental trancón el jueves pasando, cuando taxistas bloquearon la Avenida El Dorado, luego de que las autoridades de tránsito le inmovilizaran el vehículo a uno de sus compañeros que, según el Distrito, “no estaba al cuidado de su propietario”.

Bloqueo de taxistas en la avenida Cali con calle 26 la semana pasada - Foto: Tomada de la cuenta en Twitter: @BogotaTransito

Hugo Ospina, vocero de los taxistas, dijo que todo “fue un malentendido, una mala actuación por parte de la Policía” y advirtió que el próximo lunes 23 de enero habrá paro del gremio de los ‘amarillos’.

Ospina también dijo estar sorprendido por lo que aconteció con el taxista a quien le inmovilizaron su vehículo este jueves. Dijo que faltó, supuestamente, coordinación por parte de la Policía de Tránsito en medio del procedimiento contra el conductor.

Hugo Ospina, líder de los taxistas - Foto: NICOLAS LINARES

De acuerdo con Ospina, el carro que fue inmovilizado estaba en una bahía porque el conductor debió a acudir a un baño de un centro comercial, pues minutos antes había tenido una emergencia personal, dado que padece un problema de salud.

Afirmó que, supuestamente, el taxista le pidió al Policía que, si era el caso, le hiciera el comparendo, pero que no se le llevara su vehículo. Finalmente, el carro terminó en los patios de Álamos y el conductor al interior del automotor, molesto por el procedimiento de las autoridades.

En cuanto al paro programado para el próximo lunes 23 de enero, el vocero de los taxista dijo que se debe a los supuestos “abusos” por parte de los “agentes de tránsito azul”.

Taxistas han tenido choques con agentes de tránsito del Distrito - Foto: Secretaría de Movilidad

“El día lunes le pedimos excusas a los ciudadanos, pero vamos a hacer un gran cese de actividades desde las cuatro de la mañana, o antes, hasta las horas que sea necesario, por los abusos que están cometiendo los agentes de tránsito azul, que nadie sabe, quién capacitó y formó a estos policías”, señaló Ospina.

Estos son los puntos de bloqueo en Bogotá:

Avenida Ciudad de Cali con calle 26.

Aeropuerto Internacional El Dorado.

Secretaria de Movilidad de Bogotá, Cl. 13 #37-35.

Calle 80 a la altura del puente de Guadua.

Calle 13 (El Playón).

Autopista Norte con calle 170.

Alcaldía Mayor de Bogotá.

Banderas.

Calle 40 sur.

Portal Norte.

Portal Tunal.

Portal 20 de Julio.

KM. 4 vía La Calera.

Cabe aclarar que este bloqueo de taxistas anunciado para este lunes es aparte del llamado gran paro nacional que anunciaron líderes de este gremio para el próximo 22 de febrero, en rechazo al alza en los precios de la gasolina, que ya el Gobierno anunció que se seguirán dando.

La movilización de este lunes será, por ahora, solo en Bogotá y busca respuestas por parte de la Alcaldía de la capital, mientras que el paro nacional convocará a taxistas de todo el país y será para pedir explicaciones del gobierno de Gustavo Petro.

Diferencias entre los taxistas

había establecido hace algunas semanas que el primer gran paro de este servicio de transporte sería el próximo martes 24 de enero. Sin embargo, la fecha fue modificada para febrero, al parecer, por una propia división entre conductores.

La razón del postergamiento del paro de taxistas se debe a que un representante de este medio, Hugo Ospina, fue fotografiado junto con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, lo cual generó malestar entre los demás compañeros, quienes desacreditaron a esta persona.

Si bien Hugo Ospina es uno de los líderes más visibles del gremio, no todos están de acuerdo con su liderazgo - Foto: Damas Amarillas de Medellín

Incluso, es necesario destacar que en la reunión que llevaron a cabo Hugo Ospina y Guillermo Reyes se establecieron en total cinco puntos y uno estos mencionaba que no había motivo alguno para convocar un paro de taxistas.

Por lo anterior, los demás representantes del gremio decidieron el pasado 5 de enero postergar el paro para el 22 de febrero.

El presidente Gustavo Petro determinó un aumento en los precios de los combustibles para cubrir el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios - Foto: Cristian Garavito - Presidencia de la República

“Nosotros desconocemos esta reunión que sostuvo el compañero Hugo Ospina con el ministro de Transporte, ya que, él no hace parte de la organización ni incide en las decisiones que tomamos nosotros. Por ende, nosotros como gremio de taxistas no sabemos de ninguna reunión y no hemos llegado a ningún acuerdo”, afirmó Manuel Gil, presidente del Sindicato de Taxistas de Bogotá.

En lo que sí coinciden todos es en que el alza en los precios de los combustibles está afectando al gremio.

Alza en la gasolina

En enero de este año el galón de la gasolina aumentó 400 pesos y el diésel 57 pesos - Foto: Getty Images

El incremento de inicio de año que tuvieron los precios de los combustibles, donde el galón de la gasolina aumentó 400 pesos y el diésel 57 pesos, ha suscitado todo tipo de reacciones entre los empresarios y el ciudadano común, que coinciden en que esta alza impacta aún más en el costo de vida y que esto generará que sigan el alza los precios de los diversos bienes y servicios de la canasta familiar.

Este ajuste, resultado de una decisión del Gobierno como consecuencia de déficit que registra el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC) y que se estima está por encima de los 11 billones de pesos, ocasionó que se procediera a un desmonte gradual en el subsidio y que derivó a que de octubre a diciembre, los precios de la gasolina aumentará, mes tras mes, en 200 pesos.

Sin embargo, con la nueva anualidad y algunas variables externas, el incremento fue el doble al comportamiento de los meses anteriores; por lo que en tan solo en cuatro de los seis primeros meses del actual Gobierno, el precio de la gasolina aumentara 1.000 pesos. Ante este panorama, el único alivio que había era que el diésel o ACPM se mantenía estable, pero con la llegada de enero esta tendencia cambio y la preocupación que hay en el país es hasta dónde se incrementarán los precios de los combustibles.

Según los anuncios del Gobierno, la gasolina seguirá subiendo en los próximos años - Foto: Getty Images/iStockphoto

SEMANA consultó a Sergio Olarte, economista principal Scotiabank Colpatria, sobre los precios que pueden alcanzar los combustibles en Colombia en este 2023. Al respecto, el experto manifestó que al estar los precios de los combustibles regulados, su comportamiento dependerá de las decisiones “políticas” que adopte el Gobierno nacional; por lo que no descarta que siga subiendo la gasolina, en valores similares a los que se generaron en el inicio de año. Aclarando, que esta tendencia se mantendría hasta que se logre mitigar el déficit del FEPC.

“Lo que se observa es que si la política del Gobierno continúa siendo la de quitar paulatinamente el subsidio a la gasolina que se estaba dando desde la pandemia, la gasolina corriente podría llegar a niveles cercanos a $13.000 a fin de año, por supuesto con aumentos graduales, esto depende de las políticas del Gobierno más que de un tema de mercado, básicamente es una decisión de política pública”, enfatizó.

El precio de los combustibles impactará en la inflación - Foto: Getty Images

Esa misma lectura es compartida por Camilo Pérez, director del área de Estudios Económicos del Banco de Bogotá, quien considera que para el primer semestre del 2023, cada mes, se prevé que el ajuste en el precio de la gasolina sea de $400. Esto sugiere, entonces, que en el mes seis, el galón de este combustible habría incrementado $2.400, por lo que se pasaría de $10.167 -que es el precio promedio nacional- a $12.567.

Mientras que para el segundo semestre del año, el incremento se moderaría, al bajar nuevamente a $200 por mes. “Si esto se da, el aumento de la gasolina sería de casi un 35% y esto, obviamente, va a tener unas consecuencias muy importantes para la inflación, no solo de manera directa, porque la gasolina es uno de los productos que consume la gente, sino a través de los transportes de personas y alimentos”, advirtió.