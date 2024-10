Luego de que Lula no acompañó a Petro en la COP16 en Cali, ambos mandatarios se reunirán en Brasil en la cumbre del G20

Visiblemente molesto se le vio al presidente Gustavo Petro luego de que él mismo reveló que uno sus más fuertes socios de la región no iba a asistir a la COP16 que se adelanta en Cali.

Se trata del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien para sorpresa de muchos, especialmente en el Gobierno nacional, no asistió a la COP16.

Pese a que Petro dijo “ni siquiera Lula me acompañó”, la Cancillería reveló los presidentes que sí asistirán a la COP16

Contexto: Pese a que Petro dijo “ni siquiera Lula me acompañó”, la Cancillería reveló los presidentes que sí asistirán a la COP16

Hace varios días, el mandatario colombiano le lanzó una pulla a su homólogo del vecino país: “Como propuesta. Ustedes mencionan el cambio climático, indudablemente es un tema que tenemos que discutir, que es del mundo, es de Colombia. En este momento se está realizando la COP16 en Cali. Dice el New York Times que es la más importante en la historia de biodiversidad. Se han reunido los pueblos, los gobernantes no fueron, ¿cierto? Ni siquiera Lula me acompañó, pero bueno. Vamos a ver, pero realmente se han reunido los pueblos”.