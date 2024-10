Pese a que Petro dijo “ni siquiera Lula me acompañó”, la Cancillería reveló los presidentes que sí asistirán a la COP16

En la intervención que hizo el mandatario colombiano en medio de una sesión de trabajo de la OEA en Bogotá, hizo referencia a uno de sus más cercanos aliados de la región, el cual confirmó que no asistirá a ese evento internacional de biodiversidad.

Se trata del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien no acompañará a Petro en ese importante evento, el cual busca definir una de ruta para proteger la biodiversidad en las próximas décadas.

“Como propuesta. Ustedes mencionan el cambio climático, indudablemente es un tema que tenemos que discutir, que es del mundo, es de Colombia. En este momento se está realizando la COP 16 en Cali. Dice el New York Times que es la más importante en la historia de biodiversidad. Se han reunido los pueblos, los gobernantes no fueron, ¿cierto? Ni siquiera Lula me acompañó, pero bueno. Vamos a ver, pero realmente se han reunido los pueblos”, expresó el mandatario colombiano la semana pasada.