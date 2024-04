“Me enteré por las redes”: la exministra Patricia Ariza confirma que su viceministro, Jorge Zorro, no le pidió permiso para viajar a Caracas con Verónica Alcocer

“Yo no le pedí ninguna explicación, yo era la jefe, pero supuse que tenía la autorización de la Presidencia porque viajó con la doctora Verónica Alcocer . No pensé que esto fuera una falta disciplinaria, pero después me enteré que sí lo es”, manifestó.

Patricia Ariza le dijo a SEMANA que no tiene idea con qué viáticos se trasladó su entonces viceministro a Caracas. “Yo, por ejemplo, no podía salir del país sin solicitar un permiso a la Presidencia, él no me pidió permiso”, reiteró. “No era pedirme permiso a mí como Patricia Ariza, sino como ministra que era”, aclaró.