MinInterior dice que sector camionero no puede sostenerse con el subsidio al diésel y pide discutir la estructura del negocio

“Nosotros entendemos, lo dijimos ayer, que el impacto que tiene el alza del diésel en la economía de los hogares, de los camioneros, especialmente los pequeños o los independientes en Colombia. Pero lo que es absolutamente claro es que este es un negocio, este es un sector, que no puede seguir sosteniéndose hacia el futuro simple y exclusivamente sobre la base de un subsidio al diésel. Eso no es sostenible en el tiempo ni en este ni en los futuros gobiernos”, afirmó el ministro del Interior.

Lo que señala el ministro Cristo es que “el Gobierno está cediendo, queremos invitar a los camioneros a que piensen en esa oferta, a que cedan en sus pretensiones, y sobre todo a que no sigan afectando el derecho a la movilidad, la salud, la educación de millones de colombianos con esta actitud, con estas vías de hecho que no contribuyen al diálogo y que no permiten avanzar. Por el contrario, perjudican a muchos colombianos, entre ellos a esos mismos”.