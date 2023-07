Ministerio de la Igualdad tiene más presupuesto que los ministerios de Justicia, Transporte, Ciencia y TIC

El Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez sigue generando polémica por los más de 700 cargos que creó. Esta vez, la senadora María Fernanda Cabal resaltó que la cartera que liderará la vicepresidenta tendrá más presupuesto que los ministerios de Justicia, Transporte, Ciencia y TIC.

“El Ministerio de la Igualdad tiene más presupuesto que: MinTransporte, en un país sin vías; MinTIC, donde seguimos atrasados en conectividad; MinJusticia, donde lo que menos hay es justicia; y Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde no hay desarrollo, sino politiquería”, resaltó la senadora en su cuenta de Twitter.

El presupuesto del Ministerio de la Igualdad es de 500.000 millones de pesos. Al Ministerio de Justicia, que es clave para el funcionamiento del sector en el país, sólo le fueron asignados 191.865 millones de pesos.

Por otro lado, el Ministerio de Transporte tiene 421.877.504.137 pesos a disposición, el Ministerio de Ciencia tiene un presupuesto 399.960.584.962 pesos y al Ministerio de las TIC le fueron asignados 115.020.422.589 pesos.

“En un país con necesidades de vías terciarias, desarrollo tecnológico, ciencia y justicia, se gastan el dinero de los colombianos en burocracia”, agregó la senadora en redes sociales.

Francia Márquez reacciona por primera vez a los escándalos del Gobierno Petro

Francia Márquez había mantenido un bajo perfil frente a los graves escándalos que han sacudido a la Casa de Nariño. Sin embargo, este jueves se pronunció sobre uno de los temas más espinosos: el proceso 15.000. La revelación de SEMANA de los audios entre Armando Benedetti y Laura Sarabia evidenció que en esa campaña presidencial hubo dineros que quizá pudieron no pasar sobre la mesa.

Lo dijo el embajador en Venezuela, que le aseguraba, sin tapujos, a la entonces jefa de gabinete que sin los 15.000 millones que él ayudó a recoger, no habrían ganado. La vicepresidenta contestó de frente sobre el tema en una entrevista con La W Radio.

Ante la pregunta de qué respondía a los graves señalamientos contra la campaña, ella aseguró: “Esta campaña tuvo un gerente y el gerente presentó al Consejo Nacional Electoral los informes de cómo se hizo. Esos informes fueron certificados y avalados”.

Agregó que Armando “Benedetti salió a decir que nuestra campaña fue financiada, que él recogió dinero... pues él tendrá que demostrar ante la Fiscalía lo que está diciendo”.

En la vicepresidenta hay una convicción de que las cosas se hicieron correctamente. “Nosotros no tenemos una duda de lo que hicimos en campaña. Yo personalmente no tengo duda del camino que he hecho, y no hubiera apostado a este cambio político con acciones de corrupción. Jamás. El presidente Petro ha sido de los más abanderados de la lucha contra la corrupción, así se lo dijo muchas veces al gerente: no acepto que lleguen recursos que no son”, agregó.

En el tema de la antigua jefa de gabinete del Gobierno, la vicepresidenta agregó: “Laura Sarabia se retiró para que se adelanten los procesos y eso es lo más sano que se puede hacer”.

La exalta funcionaria fue retirada de su puesto tras el escándalo, en el que se confirmó que la niñera y empleada que trabajaban en su casa fueron etiquetadas como integrantes del Clan del Golfo para poder chuzarlas, y luego fueron llevadas a un sótano frente al Palacio de Nariño para interrogarlas por una plata que se perdió en la casa.