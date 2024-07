Ministro de Educación, Daniel Rojas, se comprometió a revisar las condiciones de residentes, tras tragedia de Catalina Gutiérrez

El ministro de Educación afirmó que la salud mental no puede ser un asunto marginal de los debates de la educación superior.

El caso de Gutiérrez ha causado gran conmoción no solamente en el campo de la medicina y la Universidad Javeriana, sino en la comunidad educativa y del país. A través de ese caso, varios han destapado lo que sería una situación sistemática con los residentes que viven una verdadera pesadilla en su residencia.

Uno de los casos más sonados fue el del médico funcional Carlos Jaramillo, quien narró las dificultades que vivió en la residencia de la Javeriana. “Cuando yo me presenté a la residencia, había 250 candidatos. Aceptaron solo a cuatro. Entonces a uno le dicen: y si lo están maltratando por qué no se va. ¿Pero para dónde putas me voy? Fuera de eso, en una residencia a ti te toca pagar. Colombia es el único país del mundo donde uno tiene que pagar para ser especialista. Pagar por trabajar cuatro años gratis a una universidad en un hospital”, aseguró el médico.