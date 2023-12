Ministro Jaramillo salió a mostrar diplomas tras dudas sobre sus títulos universitarios: “Están pescando en río revuelto”

“Fui el primero que comencé a operar los niños down. Los niños down no se operaban. Yo comencé a operarlos en Bucaramanga. Entonces, a mí lo único que me puede quedar es la gratitud de muchos porque yo nunca operé un paciente privado”, sostuvo el funcionario que está a cargo de la reforma a la salud presentada por el Gobierno y que acaba de pasar a su tercer debate en el Senado.