“Muchos de nosotros nos sentimos enjaulados en el Pacto Histórico”: la confesión de Clara López en debate sobre transfuguismo

“Yo quiero contextualizar porque, como cada cual habla de cómo le cae la norma a su partido, quiero decir que no comparto el criterio de que esto vaya en función del Pacto Histórico. Precisamente, muchos de nosotros nos sentimos enjaulados en el Pacto Histórico. Entonces no creo que... No propiamente porque nos vayamos a volver a presentar a elecciones, sino porque está haciendo crisis la democracia en todos los partidos políticos” , manifestó López ante la Comisión Primera del Senado.

“Le llamaba [Robert] Michels la ley de hierro de las oligarquías, es un tema bastante complejo, pero si usted mira organización tras organización, quienes llegan a las directivas muy difícilmente los sacan. Si yo no renuncio del Polo Democrático, yo creo que difícilmente me sacan de la presidencia. Entonces lo que les quiero decir es que esto de permitir que haya la libertad para que las personas puedan cambiar de partido político en el momento oportuno… Por mí, como existe en todos los países del mundo. La gente puede pasarse de un partido a otro, y no por eso no existen”, dijo la senadora.