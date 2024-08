Increíble: Clara López del Pacto Histórico dice que no hay pruebas de fraude electoral en Venezuela

Señaló que en su papel de observadora no puede afirmar quién ganó los comicios, pero reiteró su defensa al régimen de Maduro al sentenciar que aún no hay pruebas fehacientes sobre el triunfo de la oposición.

“Yo no he dicho nada distinto a lo que yo observé. No puedo hablar de fraude electoral porque no se ha mostrado ninguna prueba material y por eso invito a las partes a que se comporten y hagan las impugnaciones correspondientes”.