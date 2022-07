“Negociar con el ELN mientras sigue delinquiendo es validar su violencia”: presidente Duque

El presidente de la República, Iván Duque, agudizó su postura en contra de la guerrilla del ELN al señalar que negociar o tener algún tipo de aproximación con ese grupo armado organizado al margen de la ley mientras siguen cometiendo acciones terroristas es validar su violencia.

El mandatario colombiano de la misma manera alertó que la estrategia que pretende consolidar el ELN es la de valorizarse para presionar un cese bilateral al fuego, al recordar que su gobierno ha golpeado con contundencia esa guerrilla.

“Hay que tener en cuenta lo que a mi juicio está sucediendo, el ELN al cual se le ha golpeado con tanta fuerza, está tratando de valorizarse para buscar un cese al fuego bilateral”, cuestionó Duque.

El mandatario colombiano en su declaración que dio en la Casa de Nariño, ‘desnudó' además, los macabros intereses de esa guerrilla: “Lo que el ELN quiere es que le den un cese al fuego bilateral, yo nunca me deje llevar a esa presión porque el Estado nunca se puede equiparar con el terrorismo”.

“El Ejército de Colombia, la Policía, la Armada y la Fuerza Aérea, no son comparables ni equiparables y no se puede poner en el mismo plano el ELN y lo que están buscando es un cese al fuego bilateral para ponerse de igual a igual, no señor, donde haya criminales se les combate y se les persigue”, anotó el presidente Duque.

También dejó claro: “Y claramente al ELN siempre le dijimos en este gobierno que si querían hablar de paz tenían que liberar a los secuestrados y suspender actividades criminales, aceptar una aproximación con cualquier grupo armado mientras siguen lacerando al pueblo colombiano es validar su violencia”.

Por otro lado, esta semana el Gobierno nacional advirtió que, por ahora, no es posible que se inicie una negociación de paz política con la guerrilla del ELN, al explicar que el grupo subversivo es un “cartel de droga”, cuyas finanzas se sostienen producto de los negocios ilícitos del narcotráfico en diferentes zonas estratégicas del territorio nacional.

En ese sentido y en diálogo con SEMANA, el alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, manifestó que con el ELN no se podría realizar un proceso de diálogos políticos sino jurídicos, por medio de una ruta de sometimiento a la justicia. ¿Este panorama dejaría maniatado al presidente electo del Pacto Histórico Gustavo Petro para dar luz verde a su intención de reactivar los diálogos de paz con el ELN?.

“Se equivocan quienes están planteando hacer negociaciones políticas con grupos armados organizados, incluso con el ELN, porque tanto los unos como los otros son un cartel de la droga y un cartel de la droga que comete un delito de narcotráfico”, anotó Restrepo.

Y añadió el funcionario de la Presidencia de la República: “como está establecido en el sistema jurídico colombiano, no hay conexión entre el delito del narcotráfico y los delitos políticos, por eso no pueden negociar de carácter político, ni con el Clan del Golfo, ni con las disidencias ni con el ELN”.

“Se equivocan quienes están planteando realizar procesos de paz con base en negociaciones políticas, nosotros creemos que pueden existir negociaciones pero jurídicas, porque, insisto, hoy en Colombia no hay una norma para que puedan existir desmovilizaciones colectivas, no se tiene en este momento esa posibilidad”, recalcó el alto Comisionado para la Paz.

Además, el alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, sustentó su idea al señalar que actualmente en Colombia constitucionalmente se prohíbe considerar al secuestro y al narcotráfico como conductas orientadas a sustentar económicamente cualquier delito.

Frente a esa tesis aclaró el Gobierno nacional: “Ni el secuestro ni el narcotráfico serán considerados como delitos políticos o como conductas conexas a estos y, por consiguiente, no podrá existir respecto de ellos amnistía ni indulto”.

Dice ahora textualmente la constitución: “En ningún caso el delito de secuestro, ni los delitos relacionados con la fabricación, el tráfico o el porte de estupefacientes, serán considerados como delitos políticos o como conductas conexas a estos, ni como dirigidas a promover, facilitar, apoyar, financiar, u ocultar cualquier delito que atente con el régimen constitucional y legal. Por lo tanto, no podrá existir respecto de ellos amnistía o indulto”.