“Ni Carlos Amaya ni muchísimo menos Luis Ernesto Gómez”: el concejal Martín Rivera confirmó que quiere aspirar a la Alcaldía de Bogotá

SEMANA: ¿qué lo llevó a tomar la decisión de aspirar a la Alcaldía de Bogotá?

MARTÍN RIVERA (M. R,): la irresponsabilidad de esta administración es tan grande que va a dejar a Bogotá en un limbo. Si no llega una persona que sepa de desarrollo urbano, que la conozca por dentro y que no tenga aspiraciones de convertir a la alcaldía en un trampolín para la presidencia, nos irá peor en el próximo gobierno.

SEMANA: en la Alianza Verde está claro que dentro del abanico de candidatos estarían Carlos Amaya y el exsecretario de gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez. ¿Qué opina?

M. R.: por un lado, parece que es un desatino. Además, es una decisión desesperada. Carlos Amaya fue gobernador de Boyacá, de Bogotá nunca se ha pronunciado, no sabemos qué tanto sabe sobre desarrollo urbano y las necesidades que tiene la ciudad. Por otro lado, Luis Ernesto Gómez demostró que es un desastre. Tanto así que lo terminaron sacando por la puerta de atrás, decían que iba a trabajar en el Gobierno nacional, pero no pasó nada, pasó de ser secretario de gobierno a secretario privado de la Alcaldía, peleas por todos lados, sin ningún tipo de reconocimiento por su trabajo por la ciudad. No respetó las manifestaciones. Sería un pésimo mensaje del partido que él fuera el candidato.

SEMANA: ¿cómo conseguirá el aval de la Alianza Verde, su partido? Le pregunto porque algunos concejales, incluido usted, tiene diferencias con la alcaldesa Claudia López.

M. R.: lo principal es que el partido defina cuál será el mecanismo. Ha habido mucho hermetismo. CM& dijo que hubo un retiro espiritual del partido, a mí nunca me invitaron, sé que a los concejales Lucía Bastidas, Diego Cancino, tampoco les avisaron. Eso hace que estemos en desventaja. Si en mi caso en particular pudiera lanzarme, por otro lado, lo haría porque todo el mundo sabe mi relación con la administración, conocen mi relación con Claudia López, pero formo parte de la Alianza Verde y, por ley, es el único lugar por donde me podría lanzar. Ahora, yo sigo creyendo en los principios del Partido Verde, en ese partido inspirador que tuvo Antanas Mockus, los estatutos son muy claros sobre cómo hacer política, es la manera como yo la he hecho. A mí sí me gustaría saber cuáles serán las reglas, las condiciones, para así poder organizarme y tener una campaña que pueda ser viable en el sentido de tener el aval del Partido Verde.

SEMANA: ¿la Alianza Verde debe unirse con el Pacto Histórico y Gustavo Petro de cara a las elecciones de 2023?

M. R.: no, señor, porque Gustavo Petro ha demostrado liderar un gobierno que no tiene norte, que lanza titulares de prensa, mensajes que suenan positivos, pero no tienen fondo. Eso es muy irresponsable. Considero que la política debe tener mucha rigurosidad, la administración pública debe tener mucha ciencia en el sentido de estar bien rodeada e ir tomando decisiones con base en estudios técnicos y relaciones políticas, pero con un norte que sea ejecutable. Sin embargo, el gobierno de Gustavo Petro demostró todo lo contrario: improvisación tras improvisación. Por eso, considero que el Partido Alianza Verde debe hacer su propio camino.

Luis Ernesto Gómez sería el candidato de líderes cercanos a la alcaldesa Claudia López. - Foto: Carlos Forero Ricaurte

SEMANA: ¿con qué cuenta usted para jugar políticamente en una precandidatura a la Alcaldía de Bogotá?

M. R.: con las mejores propuestas, con toda la energía, el cariño y amor por Bogotá; con la experiencia del Concejo para conocer muy bien el funcionamiento del Distrito; con más de 12 años de trabajo por Bogotá, cofundador del Combo 2600, coordinador de Consejo Cómo Vamos en Bogotá Cómo Vamos, coordinador de políticas públicas en Bogotá Región, entre otras.

SEMANA: ¿con quién ha hablado de la Alianza Verde para analizar el alcance de su candidatura?

M. R.: con nadie. Tuve una reunión muy tranquila, muy informativa con Jaime Navarro, uno de los codirectores del partido, no recuerdo la fecha, quizás en octubre del año pasado, pero de resto con nadie más. Lo he conversado con los concejales Lucía Bastidas, Luis Carlos Leal, Diego Cancino porque los cuatro conformamos esa bancada disidente de los Verdes, cada uno con sus propias propuestas políticas.

SEMANA: ¿cuál cree que debe ser el mecanismo de selección del candidato de la Alianza Verde?

M. R.: debe ser una consulta abierta en que el partido tenga su único candidato (a) la primera vuelta con conversaciones con quienes han sido los aliados naturales del partido. Ahora hay una posible unión entre Dignidad y Compromiso Ciudadano, la última ha sido mi casa política. Si jurídicamente pudiera estar allá, sin duda, lo haría; no puedo, pero en los últimos diez años, Compromiso Ciudadano ha trabajado con el Partido Verde, además, cuando Jorge Enrique Robledo estaba en el Polo Democrático, su tendencia política estaba en esta alianza, lo hicimos en 2018, con Dignidad sería mucho más fácil y, por supuesto, con el Nuevo Liberalismo en cabeza de Carlos Fernando Galán. Espero que ese centro ideológico y político que ha tenido líderes importantes y relevantes se debe nutrir muy fuerte con una nueva generación de políticos que estamos haciendo una propuesta diferente, innovadora, audaz, en sintonía con esa ciudad del siglo XXI. Esos deben ser los aliados naturales de ese Partido Verde original, no esa politiquería tradicional en cabeza de Claudia López y sus aliados.

Carlos Amaya no descarta una eventual candidatura a la Alcaldía de Bogotá o Gobernación de Boyacá. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA: ¿es decir, usted cree que sería el candidato que podría acercar a la Alianza Verde a Dignidad, Compromiso Ciudadano?

M. R.: claro. Como le digo: esa es mi casa, yo he hecho política con Sergio Fajardo muchos años y lo estaría haciendo legalmente si me lo permitieran, pero no hay transfuguismo, la reforma política está todavía en el limbo y jurídicamente yo formo parte de la Alianza Verde. Y sí, yo sería ese candidato que juntaría ese centro amplio con el Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso Ciudadano.