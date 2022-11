Atención: CNE abrirá investigación contra el excandidato Carlos Amaya y el partido Dignidad por supuestamente sobrepasar los topes de campaña

El Consejo Nacional Electoral (CNE) alista una investigación en contra del excandidato presidencial Carlos Amaya, quien participó de la consulta interpartidista de la coalición Centro Esperanza el 13 de marzo de este año. Además, también investigará al Partido Dignidad, que le dio el aval.

SEMANA conoció la resolución que alista la magistrada Alba Lucía Velásquez, ponente del caso, en la que se analizará si Amaya y Dignidad incumplieron las normas en la pasada campaña electoral. En el documento se resuelve abrir investigación administrativa y formular cargos contra el exgobernador de Boyacá y la colectividad.

La investigación establece que Amaya habría reportado 2.860.244.525 pesos. Según la ley, los topes de las consultas interpartidistas son el 50 % de la primera vuelta, es decir, 14.268.260.246 y que eso debe ser dividido en partes iguales en los candidatos que participaron en la consulta, en este caso de la Centro Esperanza, en 5 candidatos: Carlos Amaya, Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo, Sergio Fajado y Alejandro Gaviria. Lo que da un total de 2.853.652.049 pesos para cada uno. Eso quiere decir que Amaya se habría pasado 6.592.476 pesos.

En el caso de Dignidad, se aclara que el partido no sobrepasó los topes que tenían para los dos candidatos avalados, Jorge Enrique Robledo y Amaya. Sin embargo, sí investigarán la responsabilidad de la colectividad por avalar a Amaya y supuestamente permitir que se haya volado los topes.

“Esta corporación (considera) que existe mérito suficiente para abrir investigación y formular cargos a los partidos señalados previamente, por permitir presuntamente que se sobrepasen los topes o límites de ingresos y gastos de la campaña electoral, fijados para la consulta interpartidista”, dice el documento conocido por esta revista y que presentará formalmente la magistrada Velásquez próximamente.

Asimismo, se detalla que la posible sanción, tanto para Amaya como para los gerentes de campaña, si se halla la responsabilidad, no será menor a 2 millones de pesos y podría ser de hasta 20 millones de pesos, según la gravedad que se halle.

En el caso de la colectividad, la sanción podría pasar por la suspensión o privación de la financiación estatal y de los espacios otorgados en medios de comunicación, la suspensión de la personería jurídica hasta por cuatro años en algunos casos, la suspensión del derecho de inscribir candidatos o listas en donde se hayan cometido faltas y hasta la cancelación de su personería jurídica.

SEMANA consultó a Carlos Amaya para conocer su posición sobre esta investigación, sin embargo, el exgobernador aseguró que por ahora esperará ser notificado y conocer en detalle la demanda para tener una posición oficial.

“Aún no conozco la resolución oficialmente. Pero inmediatamente la conozca oficialmente me pronunciaré ante la opinión pública y aclararé lo que me pida el propio Consejo Nacional Electoral”, afirmó Amaya.

Por su parte, esta revista también contactó a Gustavo Triana, representante legal del partido Dignidad, quien aseguró que hasta el momento ha respondido los requerimientos que ha hecho el Tribunal Electoral y que no conoce la decisión de investigación. “Si nos notifican, responderemos en coordinación con la gerencia y contador de esa campaña y del partido”, afirmó Triana.

Cabe recordar que Amaya fue una de las grandes sorpresas de la jornada, ya que a pesar de que contaba con el mayor reconocimiento político, sobrepasó a figuras como Alejandro Gaviria y al mismo Jorge Enrique Robledo. Amaya logró 451.122 votos, mientras que Juan Manuel Galán obtuvo 486.808 votos y Sergio Fajardo 723.084.

A la coalición de la Centro Esperanza no le fue tan bien como esperaban. En entrevista con Juan Diego Álvira en SEMANA, Sergio Fajardo reconoció que fueron un “fracaso” y que no lograron conectar. “La coalición fue un fracaso, no fuimos capaces de conectar con la sociedad colombiana, con ese malestar, y mostrarnos como una expresión de cambio. Por eso perdimos. No lo hicimos bien, no fuimos capaces de construir una coalición de verdad”, aseguró el exalcalde de Medellín en la entrevista.

Además, reconoció que día tras día se presentaban peleas entre la mayoría de ellos. “Todos los días era una pelea del uno con el otro, un fiasco, un fracaso. Por eso perdimos y no me quejo. Ni tendría que haber ganado. Pasaron tantas cosas que no merecíamos ganar. Jugamos muy mal. Muy mal”, afirmó Fajardo.