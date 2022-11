Sergio Fajardo asegura que el decálogo del presidente Petro para enfrentar la crisis climática “quedará en el aire”

El pasado lunes, el presidente Gustavo Petro volvió a mostrar su compromiso con la lucha contra el cambio climático en Egipto, donde se lleva a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 (COP27).

Por medio de un decálogo, Petro pide movilización de la humanidad para mitigar el cambio climático, avanzar hacia economías descarbonizadas, salvar la selva amazónica y que el Fondo Monetario Internacional (FMI) cambie deuda por exigencias de inversión en la materia.

Sin embargo, el excandidato presidencial Sergio Fajardo opina que el discurso del mandatario en Egipto no es suficiente para lograr un cambio en torno a la lucha contra el cambio climático y la conservación de la Amazonía.

“El decálogo de Petro en Egipto es una constancia que quedará en el aire de la COP27. La clave es la conservación de la Amazonía. Si logra convocar a Venezuela, Perú, Ecuador y Brasil para una posición conjunta, tendrá reconocimiento mundial y todos les agradeceremos”, trinó el excandidato.

El decálogo de Petro en Egipto es una constancia que quedará en el aire de la #COP27. La clave es la conservación de la Amazonía. Si logra convocar a Venezuela, Perú, Ecuador y Brasil para una posición conjunta, tendrá reconocimiento mundial y todos les agradeceremos. — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) November 8, 2022

Fajardo, después de su derrota en primera vuelta, ha sido uno de los más duros críticos del Gobierno. En entrevista con Juan Diego Alvira para SEMANA, el excandidato aseguró que el país se enfrenta a un contexto “populista”.

“Colombia está en un contexto populista, porque Petro es un populista. Tiene una condición de caudillo. Basta ver la forma como hace la política e invoca al pueblo posando como su máximo representante. Todos los días sale, dice algo y el país empieza a hablar de lo que dijo. Todas las cámaras lo enfocan. Todo gira alrededor suyo. Se han dicho cosas que todos conocemos. Por ejemplo, mensajes contradictorios que muestran que no hay una línea clara de acción y que no hay un trabajo en equipo. Es un Gobierno que tiene muchas cosas pendientes. No es muy distinto a lo que pasó cuando él fue alcalde de Bogotá”, detalló para este medio, recalcando que la administración en la capital del país no fue buena.

Con esto, Fajardo concluyó que el panorama es adverso: “Ahora, como presidente, veo mucho desorden. Mi sensación es que no está construyendo buenas bases para que este sea un buen gobierno”.

El decálogo de Petro contra el cambio climático

Con un decálogo, el presidente le envió un mensaje directo a los líderes mundiales y principales mandatarios de las potencias del planeta, quienes tienen como principal fuente de energía el uso de combustibles fósiles.

“La humanidad debe saber que si la política mundial no supera la crisis climática se extinguirá. Los tiempos de la extinción que vivimos deben empujarnos a actuar ya y globalmente como seres humanos con o sin permiso de los gobiernos. Es la hora de la movilización de la humanidad toda”, dice el primer punto del documento.

En el segundo punto se fue de frente contra el consumismo. “El mercado no es el mecanismo principal para superar la crisis climática. Es el mercado y la acumulación de capital quien la produjo y no serán jamás su remedio”, reza el decálogo.

También le envió un mensaje directo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “Solo es la planificación pública y global, multilateral, la que permite pasar a una economía descarbonizada mundial. La ONU debe ser el escenario de la planificación”, advirtió.

Así mismo llamó a los ciudadanos a movilizarse para “corregir el rumbo” de la política de combustibles fósiles: “Es la política mundial, es decir la movilización de la humanidad la que corregirá el rumbo y no el acuerdo de tecnócratas influidos por los intereses de las empresas del carbón y el petróleo”.

En uno de los puntos más importantes, anunció la gran cantidad de dinero que destinará Colombia para proteger la selva amazónica. “Hay que salvar los pilares del clima del planeta, antes que nada. La selva amazónica es uno. Colombia otorgará 140 millones de dólares anualmente durante 20 años para salvar la Selva Amazónica. Esperamos el aporte mundial”, afirmó el presidente Petro.