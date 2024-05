Presidente Petro lanzó fuerte advertencia: “La salud pública no se privatiza, primero tumban al presidente que privatizar la salud”

De la misma manera, Petro lanzó una aguda advertencia: “La salud pública no se privatiza, primero tumban al presidente que privatizar la salud”.

“Muchas enfermedades que son curables se vuelven incurables si no se tratan a tiempo si no se detectan entonces el modelo preventivo de salud está ordenado por la ley la ley estatutaria de salud y está ordenado por el programa de Gobierno que es un voto mandante y quedó inscrito en una ley que se llama el plan nacional de desarrollo eso es ley de la República ”, expresó Petro.

Y avanzó en su declaración: “hay una discusión otra vez hacia la privatización de la salud, discúlpeme tienen que cambiar el Gobierno nacional para eso, nosotros no permitimos la privatización de la salud ya la salud tiene sus clínicas sus cosas actúa nosotros no la estamos cerrando las que funcionan mal se intervienen, pero la salud pública no se privatiza primero tumban al presidente que privatizar la salud”.