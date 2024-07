“No le interesa el bienestar de los colombianos, ni recuperar la economía”: críticas al presidente por objetar ley del día sin IVA

El Ministerio de Hacienda, en cabeza de Ricardo Bonilla, objetó el articulado y le comunicó esa decisión a la Cámara de Representantes asegurando que ese texto no tuvo en cuenta el marco fiscal a mediano plazo ni contó con un estudio fiscal adecuado para examinar sus impactos en las arcas del Estado.

El congresista aseguró que esa jornada servía para activar la economía, generar empleo, promover la formalización empresarial y tributaria y generar beneficios sociales para los colombianos que no pueden acceder a determinados bienes sin que se reduzca su precio, un mecanismo que facilita su compra.

Precisamente, esa medida reducía en un 19 % el valor de determinados productos (que es el porcentaje del IVA) y fue frenada por el poder Ejecutivo con el pretexto de que no contaba con el aval fiscal, que es el análisis que realiza el gobierno para conocer las implicaciones de las normas que pasan por el Congreso.

“Argumenta el presidente que no tiene aval fiscal, lo cual no es necesario teniendo en cuenta que es un proyecto que le otorga la facultad al Gobierno nacional, de acuerdo a su estudio técnico y fiscal, de implementar esta jornada. Es decir, al ser opcional, no genera impacto fiscal. Teniendo en cuenta las jornadas de 2020, 2021 y 2022, queda claro que el recaudo en esta jornada es mucho mayor que el costo que genera la exención de IVA”, agregó el senador Uribe Turbay.