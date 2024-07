Presidente Petro sancionará ley que prohíbe las corridas de toros en el país este lunes en la Plaza de la Santamaría

“Este lunes a las 4:00 p. m. espero al movimiento animalista, ambientalista, a las mujeres bogotanas y a toda la juventud de la capital de Colombia a decir no más “Olé” y primero la Vida. Sin vida no hay humanidad, este lunes en la plaza de la Santamaría, Colombia le dice no al toreo”, posteó Petro.