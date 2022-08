“No lo insulten”: la petición de Sergio Fajardo a críticos de Egan Bernal

Lo duro no fue estrellarme contra un bus a más de 60 km/h, lo duro fue el levantarme, aceptar lo sucedido, empezar de cero y estar de vuelta con la cabeza en alto.



Mañana vuelvo a competir después de 1 año. Tour Of Denmark here we go 🧑🏽‍🦽



Pdta. Yerba mala nunca muere 😉 pic.twitter.com/XRm3Au7KgW