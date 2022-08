Video: las redes enloquecen al ver juntos a Rigoberto Urán, Egan Bernal y Fernando Gaviria

Rigoberto Urán ultima detalles para disputar la Vuelta a España 2022. Al tiempo que compartió unos días con su familia, el antioqueño aprovechó para entrenar por su cuenta antes de conocer la nómina de ocho corredores que dispondrá el EF EasyPost para sumar los puntos que le faltan en el objetivo de escapar de la zona de descenso.

Hasta ahora Rigo se había acostumbrado a entrenar en solitario, sin embargo, este sábado sorprendió con algunas historias en las que muestra su compañía de lujo por las calles francesas. Fernando Gaviria y Egan Bernal integraron el lote de colombianos liderado por un Rigoberto que, fiel a su estilo, les tomaba del pelo mientras iban pedaleando.

“¿Para dónde va, gordito?”, le dice a Gaviria que lo voltea a mirar entre risas. “No mentiras, este es un esprinter el hijueputa. Por aquí mal acompañado, toca uno relacionarse, ya qué”, agrega el de Urrao mientras le marca el paso a Egan y a otro corredor del Ineos Grenadiers.

Acto seguido vuelve a bromear con Fernando. “¿Qué dice el Misil? Al Misil se le mojó la mecha”, dice Rigo al respecto de lo que ha sufrido Gaviria para conseguir victorias este año, aspecto que hoy lo tiene con un pie fuera del UAE Team Emirates. “Y a mí... la mía no se ha prendido todavía”, completa el capo del EF, también afectado por las caídas esta temporada.

Rigoberto Urán 🚵‍♂️ entrena "mal acompañado" para @lavuelta a España 🇪🇦...



Se juntó con los que eran 🇨🇴🔥: Egan Bernal y Fernando Gaviria. pic.twitter.com/XdyCCUSVC3 — Sergio A. Calderón C. (@SergioCalC) August 13, 2022

Aunque Gaviria y Bernal no estarán en España, sí se encuentran preparando el desenlace de la temporada. En el caso del velocista de La Ceja, todavía le quedan unos meses de contrato con el UAE antes de tomar la decisión sobre su futuro, mientras que el zipaquireño cierra su recuperación con la posibilidad de disputar este mes el Tour de Alemania.

Listo para La Vuelta

Hace unos días, SEMANA tuvo el lujo de entrevistar a Rigoberto Urán en la previa a su participación en la ronda ibérica. Además de ser un reto en lo personal por un año azotado por las lesiones, Rigo también se juega su futuro, pues hasta ahora la renovación no se ha hecho oficial con un contrato que termina en diciembre de este 2022. “El equipo mío tiene un problema de puntos. No hemos hecho buenos resultados y en la clasificación estamos entre los últimos, entonces podemos perder la licencia del World Tour”, mencionó.

Esa es la principal razón por la que no le vio problema a hacer doblete, aún sabiendo que viene de un desgaste enorme en el Tour de Francia. “Es un esfuerzo que tenemos que hacer todos los corredores del Education First. Estamos haciendo carreras en las que no participábamos, después de La Vuelta tengo 7 u 8 carreras. Estamos camellando con toda la actitud. Desde que haya trabajo vamos es pa’ delante”, agregó.

Al respecto de la decisión que tomará con su futuro, sabiendo que hay rumores sobre su retiro del ciclismo profesional, Rigo confesó que sueña con continuar al menos un año más en la élite. “Tengo propuestas incluso hasta de SEMANA para ir a trabajar”, bromeó a su estilo.

Lo cierto es que hasta ahora no se ha sentado a discutir con los directores, que han estado ocupados en cerrar fichajes como el de Richard Carapaz, procedente del Ineos Grenadiers. “El EF se está reforzando, en este momento estoy sin contrato, muchachos. Quiero seguir corriendo, disfruto de lo que hago, pero soy consciente que hay mejores”, apuntó.

Aún con sus 35 años cumplidos, Rigoberto cree que tiene bastante para ofrecer, empezando por la armonía del grupo, que lo tiene en un pedestal por la alegría y las risas que nunca faltan al interior del paddock. “Tener un personaje en el equipo que los haga reír eso vale mucha plata. La idea es continuar, tratar de firmar un contrato, continuar un año más”, le dijo a SEMANA.