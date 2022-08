Vuelta a España 2022: UAE da la sorpresa y convoca un colombiano que no estaba en las cuentas

La Vuelta a España 2022 ya se encuentra en cuenta atrás para la primera etapa, a disputarse el próximo viernes en Utrecht con una contrarreloj individual de 23.3 kilómetros. Allí se espera la presencia de varios colombianos, entre ellos Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) y Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe), como las cartas que apuntan a la clasificación general.

Rigoberto Urán (EF EasyPost), Esteban Chaves (EF EasyPost) y Miguel Ángel López (Astana) conforman ese lote cafetero al que este sábado se suma otro, que no estaba en las cuentas, o por lo menos no había sido preinscrito por la alineación del UAE Team Emirates.

Juan Sebastián Molano, velocista nacido en Paipa hace 27 años, está entre los ocho seleccionados por el equipo emiratí para La Vuelta. Su trabajo será servir de lanzador para el alemán Pascal Ackermann, que será la ficha a la que le apuestan en las cinco o seis etapas que podrían terminar al esprint, todo dependiendo de cómo se dé el trámite de la carrera.

Al lado de ellos estará Joao Almeida y Brandon McNulty como los aspirantes a la clasificación general. Juan Ayuso, Ivo Oliveira, Marc Soler y Jan Polanc completan la selección del UAE, en la que brilla por su ausencia el esloveno Tadej Pogacar, que decidió darse un descanso después de su segundo lugar en el Tour de Francia 2022.

Almeida, capitán del equipo para la carrera, aseguró que van con distintos objetivos que no se rigen solo a un lugar en el top 10. “Es mi primera Vuelta y tengo muchas ganas de empezar. Los últimos meses no han sido sencillos y mi estado no ha sido del 100 %”, dijo el portugués a los medios oficiales del equipo.

“La Vuelta Burgos terminó con nota alta y fue un buen subidón de confianza para llevarme la victoria en la última jornada. Sentí como un respaldo a mí mismo en esa carrera”, completó Joao, recordando aquella batalla con ‘Supermán’ López hace unos días, en el final de la Vuelta a Burgos, donde el campeón fue Pavel Sivakov del Ineos Grenadiers.

Almeida califica a la nómina como “un equipo fuerte” que puede dar de qué hablar en España. “Podemos hacer cosas muy buenas en esta carrera. Es difícil decir qué esperar, pero creo que los objetivos pueden volverse más claros a medida que avanza la carrera. Será un largo camino desde Utrecht hasta Madrid, pero tengo muchas ganas de aceptar el desafío”, sentenció.

Más colombianos

Lo positivo de este anuncio es que el lote colombiano sigue creciendo con corredores para todo tipo de terreno, razón suficiente para pensar que emoción no le faltará a esta edición de la ronda ibérica. Aunque Egan Bernal no alcanzó a recuperarse a tiempo para prepara La Vuelta, Nairo, Higuita y compañía tienen todo el respaldo de sus equipos para pelear por un lugar de privilegio en la clasificación general.

La legión de ‘escarabajos’ se espera que vaya creciendo con el paso de las horas, si es que Miguel Ángel López se sube al bus del Astana rumbo a Países Bajos, desde donde partirá la carrera, acompañado de Santiago Buitrago, otra de las cartas que podrían sumarse al lote en tierras españolas con los colores del Bahrian Victorious.

Después de tener cinco representantes en el Giro y solo tres en el Tour, la Vuelta sería la carrera a la que más colombianos asisten este año, otro condimento más para esperar grandes resultados. El país estará espectante del rendimiento de los suyos desde el próximo viernes 19 de agosto, cuando la carrera parta desde suelo neerlandés durante tres días, justo antes de aterrizar en su lugar de origen para enfilar el camino hacia esa última etapa que se disputará en Madrid el 11 de septiembre.