Kylian Mbappé dejó claro su favorito al Balón de Oro: “Si no lo gana, dejo de creer”

Kylian Mbappé, futbolista del París Saint-Germain, es uno de los 30 jugadores nominados este viernes al Balón de Oro de la temporada 2022/23. El atacante concedió una entrevista a France Football, revista que entrega el ansiado premio, y reveló su candidato favorito a ganarlo, además de admitir que sigue siendo su sueño a nivel individual.

“Es una gran mentira que al futbolista no le interese el Balón de Oro. Es hipócrita decir eso. Todos pensamos en eso”, dijo Mbappé, al respecto de las ambiciones que, por ejemplo, crearon la discusión en la entrega pasada por la victoria de Lionel Messi encima de Robert Lewandowski, a quien la mayoría de fanáticos veía como el claro vencedor.

El delantero del PSG considera que está camino a conseguir el premio, pero ahora mismo hay otro jugador que lo supera en esa disputa. “Karim tiene 34 años, acaba de tener la temporada de su vida, ha ganado otra Champions en la que ha sido decisivo. Si no se lo lleva él, dejo de creer en el Balón de Oro para siempre”, sentenció.

Y aunque no hay dudas de que Benzema tiene mucha ventaja sobre el resto, Mbappé cree que estar en el Real Madrid les da un plus ante los jueces y el público en general.

“El Real es una máquina de Balones de Oro, hay que reconocerlo. Hay un verdadero saber hacer, pero lo más importante es el terreno de juego. No es tu club el que va a conseguir tu Balón de Oro, eres tu. Sigo convencido de que algún día podré ganarlo en París”, afirmó.

Kylian Mbappe y Karim Benzema con el título de la Nations League - Foto: AFP

Abiertamente, Mbappé reconoce que quiere ganarlo en los próximos años, no esperar a su etapa de madurez en el fútbol. “Siempre he querido hacerlo temprano, sin poner límite a mis sueños. Quiero ganarlo y no me molesta admitirlo. Estoy convencido de que alzar el primero es el más complicado. Una vez haya entrado oficialmente en ese grupo tan selecto, será más fácil revalidarlo. ¿Por qué? Sencillamente porque este reconocimiento te permite ganar una legitimidad ante el gran público”, señaló.

“Desde hace dos años soy un candidato más real al premio. Antes me conformaba con estar entre los diez primeros. Ahora, en cambio, estoy entre los cuatro o cinco más regulares”, agregó.

Al igual que pasó con Luis Díaz, la primera nominación le llegó cuando menos se lo esperaba. “Francamente fue un orgullo. Apenas era mayor de edad y ya se me asoció a esos grandes nombres. Puede parecer trivial, pero fue algo importante. Un paso adelante de verdad en mi carrera”.

Cuando le preguntaron sobre el ganador que nunca fue, Mbappé tocó el eterno debate de Andrés Iniesta y Xavi Hernández, que en su mejor época tuvieron que ver a Messi como ganador. “Me faltarían quizás Xavi e Iniesta, aunque lo ganó Messi y dio la sensación de que el premio era de los tres, tan inseparables con sus éxitos en el Barcelona”, concluyó.

Lista de nominados al Balón de Oro 2022