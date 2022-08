Rigoberto Urán y Nairo Quintana, buscarán ´hacer la Vuelta´ en España

En 2019, el ciclista que está acostumbrado a hacerle chistes a la vida entendió que estar cerca de la muerte es cosa seria. Ese año, Rigoberto Urán se fue a la Vuelta a España con el objetivo de conquistar el único podio que le falta en una grande del pedalismo y terminó en cuidados intensivos.

Costillas fracturadas, pulmón colapsado y clavícula rota fue el resultado de una masiva caída en la sexta etapa de la ronda ibérica a 80 kilómetros de la meta. Fue tan grave el accidente que Rigo pensó seriamente en su retiro.Desde entonces, corrió tres veces el Tour de Francia, diferentes clásicas, ganó una etapa de la Vuelta a Suiza y fue a los Juegos Olímpicos.

Este viernes 19 de agosto volverá con su desparpajo y alegría a tomar la partida en Utrecht, ciudad de Países Bajos, donde arranca la tercera grande del año, para cobrar revancha y ayudar a su equipo a que no pierda la máxima categoría del ciclismo.

“Vamos a correr la Vuelta a España porque mi equipo este año tiene un problema de puntos y no hemos hecho buenos resultados. Estamos entre los últimos y podemos perder la licencia World Tour”, explicó Urán.

Tal vez por casualidad, ese mismo 2019 fue también la última vez en la ronda ibérica para Nairo Quintana.

Su participación tuvo un panorama más positivo que el de Rigo, pues ganó en la segunda jornada y quedó en el mismo lugar en la novena posición.

Además, con un cuarto lugar en la general a 3 minutos y 29 segundos del ganador, Primož Roglic, y se despidió del Movistar Team para pasar al Arkea, equipo que ascendió en el ranking por escuadras.

Sumaron 5.817 puntos en el escalafón, de los cuales 1.335 han sido conseguidos por Nairo, lo equivalente al 22,94 por ciento del total. Hoy en día, Arkea está por encima de equipos World Tour como Team DSM, Cofidis, Education EasyPost, BikeExchange, Movistar, Lotto Soudal e Israel Premier Tech.

“Vamos en la posición 14 y esperamos terminar dentro de los diez primeros. No se canta victoria, pero ya estaremos en el World Tour y en tres años de carreras grandes garantizadas para el equipo”, confesó Nairo en entrevista con SEMANA.

Quintana está en diálogos para renovar con el equipo francés y contó que se encuentra “en negociaciones. No es confirmado que me quede, pero es la mejor opción. Estoy contento y motivado”, confesó el pedalista, que tiene propuestas de varios equipos.Pese a dos realidades diferentes, Nairo y Rigo llegan con un punto en común y es la incertidumbre de su futuro.

“Tengo propuestas incluso hasta de SEMANA para ir a trabajar”, bromeó a su estilo el urraeño y dejó claro que quiere quedarse por lo menos un año más, aunque es realista y sabe que en el último tiempo no ha logrado muchas victorias.

“No hemos dado muchos resultados, pero disfruto mi trabajo y aporto mucha alegría. Eso vale mucha plata y no se consigue tan fácil”, recalcó con gracia.Para muchos expertos en el deporte, se acerca el ocaso de estos dos deportistas.

Rigoberto, con 35 años, y Nairo, con 32, aceptan que la experiencia empieza a pesar en las piernas. Sin embargo, no van a renunciar tan fácil a la gloria.

“Dicen que me comienzan a salir canas, que ya no sirvo pa ganar, pero este año en todas las carreras que he estado me he ubicado en los diez primeros puestos. En el Tour estuve ahí con los extraterrestres”, recordó Nairo, refiriéndose a sus competidores en la ronda francesa, en la que se ubicó sexto de la general.

Urán, con más relajo, cuenta lo que significó para él enterarse de la responsabilidad que lleva para España.

“Cuando me dijeron que iba a correr la Vuelta, dije ¿qué? ¡Estos malparidos! Hay que respetar a los viejitos, yo estoy cucho”, bromeó en SEMANA.A falta de confirmación de la presencia de Santiago Buitrago, del Team Bahrain Victorious, la edición 77 de la Vuelta a España será la de los líderes colombianos.

Buitrago fue revelación este año tras ganar una etapa del Tour de Arabia Saudita, otra en el Giro de Italia y una más de la Vuelta a Burgos.

Además de Rigo y Nairo, Miguel Ángel López, del Astana, compartirá liderato de equipo con Vincenzo Nibali.

Sergio Higuita y Jai Hindley comandarán el Bora-Hansgrohe y, por supuesto, Quintana será el capo del Arkea.

“En el caso de Sergio Higuita, es la primera grande del año a la que irá, entonces está completo. Rigo después del Tour está desconectado de la general, eso hace que llegue con un aire más. El resto creo que llegan a darla toda”, anticipó Nairo. Rigoberto no sabe qué papel ejercerá en suelo español.

Lo cierto es que pedaleará con Esteban Chaves como compañero de escuadra en esta competencia: “Aquí lo más importante es el trabajo en equipo. Para la Vuelta, Chaves y Hugh Carthy están fuertes en montaña. La carretera lo pone a uno donde tiene que estar, lo haré de la mejor manera”.

Urán tiene aún las heridas de las tres caídas en la Grande Boucle, pero lo físico poco le preocupa. Está inquieto porque Colombia se ha alejado del podio en el último año, tras el triunfo de Egan en el Giro de 2021.

Dice que el protagonismo y la costumbre de ser escarabajos ganadores se debe recuperar, aunque en su caso la suerte no lo ha acompañado.

“Hay mucho nivel, corredores superiores como vimos en el Tour y, aunque me quedaron secuelas y cicatrices, me siento bien. Aunque quiero contar con un poco de suerte porque este año me he caído en todas las hijueputas carreras”, recalcó jocosamente.

Esta será la Vuelta de la unión cafetera. Tanto Nairo como Rigo son conscientes de que las elecciones presidenciales dejaron una gran división entre el pedalismo y la sociedad. Ambos confesaron en SEMANA que el pelotón nacional tiene una gran relación y que ganando cumplirán la misión de unir en torno a una alegría a Colombia.

“He preparado bien este año y tengo las ganas de hacer la general y acercarnos al podio. Llevamos un buen equipo y una buena camada colombiana”, finalizó Nairo Quintana.La Vuelta a España se correrá desde el próximo viernes y se extenderá hasta el domingo 11 de septiembre, cuando se espera que al menos un colombiano suba al podio.