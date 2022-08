Rigoberto Urán confesó si ha probado o no la marihuana, ¿cuál es su opinión?

Rigoberto Urán es uno de los históricos del ciclismo colombiano, uno de esos deportistas que ha ayudado a abrirles las puertas a las nuevas y futuras generaciones.

Más allá de ser considerado un emblema, por su talento sobre la bicicleta, el antioqueño se caracteriza por su forma de ser y sus inconfundibles expresiones.

Recientemente, el hombre nacido en Urrao (Antioquia) selló su participación en el Tour de Francia 2022 en la posición 26, a 1:48:18 del ganador Jonas Vingegaard, y fue el mejor colombiano en la Clásica de San Sebastián al ocupar la novena casilla.

Ahora, se alista para correr la Vuelta a España 2022, su séptima participación en esa ronda española.

Antes de encarar esta competencia, que se desarrollará entre agosto y septiembre, Rigo habló con SEMANA en la Ruta sobre su presente deportivo y hasta tocó un tema que generó polémica en el Tour.

El pasado 14 de junio, previo a salir a correr la etapa 12 de la Grande Boucle, Urán habló sobre el nuevo gobierno del país, liderado por Gustavo Petro: el ciclista antioqueño le exigió más acuerdos económicos para potenciar el ciclismo colombiano y ayudar a los jóvenes deportistas.

En medio de su idea, el pedalista del EF Education-EasyPost habló sobre el consumo de la marihuana, dejando muchas dudas entre sus seguidores.

“Cuando uno le dice al Gobierno que le meta billete, no porque queremos tener a 20.000 niños haciendo deporte y no mariqueando y fumando marihuana, bueno... si fuma marihuana no pasa nada, pues, pero no deberían, deberían estar estudiando”, fueron unas de sus palabras en ese momento.

En conversación con SEMANA en la Ruta, Rigoberto Urán habló sobre la marihuana y confesó si ha consumido o no. “Yo hablo demasiada mierda y después de una etapa llego como borracho. Me cogen y me empiezan a preguntar maricadas”, inició.

“La marihuana... la marihuana no tiene nada... ¿Hay mucha marihuana? ¿Está fumando mucha marihuana, güevón?”, respondió entre risas y con algo de burla.

Dejó claro que “como deportista no puede fumar marihuana, no puede hacer esas cosas”, y aseveró que en su condición de ciclista profesional “es una persona que se cuida de las drogas”.

“Mejor dicho... uno no puede trasnochar, solo puede hacer el amor con la señora antes de las 12 de la noche. Entonces, nosotros realmente crecemos en un mundo cerrado”, agregó.

Aunque está alejado de ese mundo de las drogas, contó que tiene “amigos marihuaneros que son buena gente”.

Por último, dejó claro: “Realmente, nunca he fumado marihuana, no la he probado todavía”.

A sus 35 años de edad, Rigoberto Urán sigue demostrando que puede ofrecerle mucho al deporte de las bielas y por eso sigue siendo tenido en cuenta por la escuadra estadounidense para correr las grandes.

Por eso, estará participando en la Vuelta a España 2022 desde el viernes 19 agosto hasta el domingo 11 de septiembre, dependiendo de lo que suceda en el transcurso de la competencia.