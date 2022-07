Tour de Francia 2022 | Rigoberto Urán le exigió más dinero a Gustavo Petro para el deporte; habló hasta de marihuana

Este jueves se disputa una de las etapas más complicadas del Tour de Francia 2022. Después del espectáculo que se vivió el miércoles, que dejó a Jonas Vingegaard como líder, la etapa 12 llega con tres puertos fuera de categoría y con el mítico Alpe d’Huez.

Previo a que se dieran los primeros pedalazos en el recorrido oficial, los ciclistas atendieron a los medios de comunicación y hubo uno que dejó una clara reflexión para el ciclismo en Colombia y hasta exigió que se invierta más dinero en el deporte, enviándole así un mensaje al nuevo presidente Gustavo Petro.

“Yo creo en el ciclismo y en el deporte en general. En el ciclismo se va más rápido, en el fútbol se corre más rápido. Son inversiones, los procesos demoran muchos años”, expresó en conversación con ESPN Colombia.

Seguido a eso se preguntó: “¿Qué es lo que necesitamos ahora?”, y de inmediato respondió que “billete”. “Que el nuevo gobierno que entre, hermano, le meta billete a esa chimbada, pero sin miedo, a todas las escuelas”, dijo.

“Cuando uno le dice al Gobierno que le meta billete, no porque queremos tener a 20.000 niños haciendo deporte y no mariqueando y fumando marihuana, bueno... Si fuma marihuana no pasa nada, pues, pero no deberían, deberían estar estudiando”, agregó.

Lo importante para Rigo “es crecer en esa parte del deporte”, ya que al futuro “alguno de esos 20.000 (ciclistas juveniles) puede resultar en un Nairo Quintana, Rigoberto o Egan Bernal”. Para conseguir eso, el camino es “empezar a invertir y en el tema del ciclismo pues hay que cambiar la forma de preparación, de alimentación... La forma de entrenar en Colombia hay que cambiarla”.

“Los recorridos de las carreras, los circuitos de la Vuelta a Colombia. En todas esas carreras hay que hacer carreras con partes estrechas, con muchas curvas, tienen que volver a la pista los pelados (los jóvenes)”, agregó sobre esos terrenos ideos para que el país profundice en la formación de los pedalistas.

Además, generando algo de polémica, el antioqueño de 35 años aseguró que “no necesitamos escaladores”. Eso deja algunas incógnitas porque el fuerte de los ciclistas colombianos es precisamente la montaña, pero él explicó la razón de ese comentario.

“Voy a poner un ejemplo, el ganador de la Vuelta a Colombia que está en mi equipo (Diego Camargo), acá necesita tiempo para adaptarse y en estos días no hay tiempo. Lleva dos años, es un corredor que va muy bien para arriba, pero ha sufrido mucho en estos dos años en las etapas planas”.

Por eso, considera que lo que se necesita es “que haya esta evolución del ciclismo, tanto de la parte directiva como de las carreras”. Pero recalcó que “lo más importante el billete, porque estos procesos cuestan mucho” y en estos momentos parece que Colombia se está “quedando sin ciclistas”.

“Así no lleguen a ser profesionales, pero tenemos mucho talento en Colombia”, finalizó.

En cuanto a lo deportivo, antes de iniciar la etapa 12, Rigoberto Urán ocupa la casilla 38 de la clasificación general a 38 minutos y 43 segundos del líder Jonas Vingegaard.

Clasificación general

1. Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo-Visma) - 41:29:59

2. Romain Bardet (FRA/DSM) a 2:16

3. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) a 2:22

4. Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) a 2:26

5. Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) a 2:37

6. Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) a 3:06

7. David Gaudu (FRA/GROUPAMA-FDJ) a 3:13

8. Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) a 7:23

9. Alexey Lutsenko (KAZ/Astana) a 8:07

10. Steven Kruijswijk (NED/Jumbo-Visma) a 13:27.