“Estoy sin contrato”: Rigoberto Urán le reveló a SEMANA la verdad sobre su futuro

Rigoberto Urán se ha mostrado bastante activo a través de las redes sociales en estas semanas previas a su presencia en la Vuelta a España. El antioqueño disfrutó de unos días en familia, junto a su esposa y su hija Carlota, a la espera de sumarse a los trabajos del equipo con la mente puesta en hacer una destacada actuación en la tercera grande del año.

Además de ser un reto en lo personal por un año azotado por las lesiones, Rigo también se juega su futuro, pues hasta ahora la renovación no se ha hecho oficial con un contrato que termina en diciembre de este 2022. “El equipo mío tiene un problema de puntos. No hemos hecho buenos resultados y en la clasificación estamos entre los últimos, entonces podemos perder la licencia del World Tour”, mencionó en entrevista con SEMANA TV.

Esa es la principal razón por la que no le vio problema a hacer doblete, aún sabiendo que viene de un desgaste enorme en el Tour de Francia. “Es un esfuerzo que tenemos que hacer todos los corredores del Education First. Estamos haciendo carreras en las que no participábamos, después de La Vuelta tengo 7 u 8 carreras. Estamos camellando con toda la actitud. Desde que haya trabajo vamos es pa’ delante”, agregó.

Rigoberto Urán, ciclista colombiano del Team EF Education - Easypost - Foto: Getty Images

Al respecto de la decisión que tomará con su futuro, sabiendo que hay rumores sobre su retiro del ciclismo profesional, Rigo confesó que sueña con continuar al menos un año más en la élite. “Tengo propuestas incluso hasta de SEMANA para ir a trabajar”, bromeó a su estilo.

Lo cierto es que hasta ahora no se ha sentado a discutir con los directores, que han estado ocupados en cerrar fichajes como el de Richard Carapaz, procedente del Ineos Grenadiers. “El EF se está reforzando, en este momento estoy sin contrato, muchachos. Quiero seguir corriendo, disfruto de lo que hago, pero soy consciente que hay mejores”, apuntó.

Aún con sus 35 años cumplidos, Rigoberto cree que tiene bastante para ofrecer, empezando por la armonía del grupo, que lo tiene en un pedestal por la alegría y las risas que nunca faltan al interior del paddock. “Tener un personaje en el equipo que los haga reír eso vale mucha plata. La idea es continuar, tratar de firmar un contrato, continuar un año más”, le dijo a SEMANA.

Rigoberto Uran estará en la Vuelta a España 2022 junto a Esteban Chaves - Foto: Getty Images

“A mi me gusta el ciclismo y a mi familia le gusta estar acá en Europa. Eso no es fácil. A ella (su esposa) le gusta estar acá, disfrutar, llevamos casi 10 años acá”, dijo Rigo al respecto de lo que piensa su circulo cercano sobre seguir en el equipo estadounidense. “No tengo todavía ni idea de qué va a pasar con mi futuro”, reiteró.

Pero además del contrato, durante todo el año se viene rumorando de la decisión del retiro para dedicarse de lleno a sus negocios personales. “Yo he dicho que cuando uno es ciclista debe dar resultados. La gente empieza a decir que uno está viejo y tienen razón. Todavía me llevan al Tour de Francia, imagínese. Preguntan mucho porque son muchos años, todos con los que yo empecé se están retirando”, afirmó.

Si no llega un buen contrato, Rigo podría pensar en dar un paso al costado, pero se siente motivado y con el físico para continuar dando de qué hablar en el pelotón internacional, donde le guardan un gran reconocimiento por toda una carrera dedicada a los pedales. “Me puedo retirar este año, el próximo o ir hasta las próximas olimpiadas de París. Si estamos cerca, porque para el segundo niño si quiero estar más en la casa”, terminó.

La entrevista completa con Rigoberto Urán se podrá consultar este fin de semana en la edición impresa de la Revista Semana.