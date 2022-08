“Tiene uno que tener más güevitas pa’ ser político”: Rigoberto Urán

Sin lugar a dudas, Rigoberto Urán es el ciclista más carismático del pelotón nacional. A la gente que lo sigue poco le importa si llega de último en una competencia. Siempre es esperado con cariño y arengas en cada carrera.

Tiene 35 años y después de ser papá por segunda vez y de ver que los resultados no se le dan en el caballito de acero, se visualiza en otros momentos de la vida.

Es un exitoso empresario. Su marca GorigoGo le da la vuelta al mundo con prendas de calidad elaboradas en Colombia. Tiene la conocida finca de Rigo, un espacio para divertirse y distraerse en el oriente de Antioquia y, como si fuera poco, un giro que lleva su nombre y al cuál tendrá como invitado especial al esloveno Tadej Pogacar.

Los aficionados del pedalista del E.F. no quieren que el día de decir adiós llegue. Algunos en redes sociales piden que se meta a la política y trabaje por la gente, en espacios como el Ministerio del Deporte, que en este nuevo gobierno lidera María Isabel Urrutia.

Sin embargo, Urán fue muy claro en decir si buscará meterse o no en ese mundo.

“Eso es para hombres berracos y mujeres berracas. Todo funciona muy bien porque tengo un equipo grande, listos buscando soluciones, la finca de Rigo, el giro de Rigo, la marca GorigoGo”, inició explicando.

“Sé montar en bicicleta y soy demasiado buena gente, y uno tan buena gente, no sirve pa’ eso”, puntualizó.

Como es costumbre y con desparpajo, Rigo no se guardó ninguna de sus típicas groserías para hablar de la característica principal que debe tener un político a la hora de gobernar.

“Tiene uno que tener más güevitas pa’ ser político y yo no las tengo”, afirmó; agregó que su carisma le jugaría en contra.

“Uno tan bacano, buena gente o de chiste no puede gobernar nada”, finalizó en SEMANA TV.

Mientras llega el momento, Rigo será, junto a Nairo Quintana, Esteban Chaves y Sergio Higuita, uno de los representantes por Colombia para la Vuelta a España, que se corre del 19 de agosto al 11 de septiembre.

En medio de la preparación, llegó la incertidumbre para el urraeño de 35 años. No quiere que su equipo pierda la categoría World Tour y por eso sabe que debe esforzarse al máximo para conseguir ganar una etapa por lo menos en la ronda ibérica y, además, a SEMANA le confesó que no tiene contrato en este momento.

“El equipo mío tiene un problema de puntos. No hemos hecho buenos resultados y en la clasificación estamos entre los últimos, entonces podemos perder la licencia del World Tour. Es un esfuerzo que tenemos que hacer todos los corredores del Education First. Estamos haciendo carreras en las que no participábamos, después de La Vuelta tengo 7 u 8 carreras. Estamos camellando con toda la actitud. Desde que haya trabajo, vamos es pa’ delante”, mencionó en entrevista con este medio.

Al respecto de la decisión que tomará con su futuro, sabiendo que hay rumores sobre su retiro del ciclismo profesional, Rigo confesó que sueña con continuar al menos un año más en la élite. “Tengo propuestas incluso hasta de SEMANA para ir a trabajar”, bromeó a su estilo.

Lo cierto es que hasta ahora no se ha sentado a discutir con los directores, que han estado ocupados en cerrar fichajes como el de Richard Carapaz, procedente del Ineos Grenadiers.

”El EF se está reforzando, en este momento estoy sin contrato, muchachos. Quiero seguir corriendo, disfruto de lo que hago, pero soy consciente de que hay mejores”, finalizó en SEMANA.