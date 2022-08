Video | El impactante desmayo sufrido por una ciclista en la Vuelta a Colombia

Las carreteras de Colombia se engalanan desde el pasado martes 9 y hasta el próximo domingo 14 de agosto con la Vuelta a Colombia Femenina, una competencia que sirve para darles protagonismo a las mujeres que también luchan por hacerse un lugar entre las mejores del mundo y que ya tiene referentes como Paula Patiño, quien estuvo recientemente en el pelotón del Tour de Francia 2022 con el Movistar Team, siendo gregaria de la campeona Annemiek van Vleuten.

Lo riguroso del recorrido en tierras colombianas dejó en las últimas horas unas impactantes imágenes en el recorrido de la primera etapa, en donde Luisa Rojas, del equipo Guerreras del Norte-Manzur-Indenorte-IMRD, sufrió la dureza de la carretera entre Sopó y Tunja, quedando cerca del desmayo por un esfuerzo extra que hizo durante una subida exigente del trayecto de 112,2 kilómetros.

“Después de haber estado en un corte y de haberme involucrado en una caída, me descompensé y me desmayé en el Alto de Ventaquemada”, contó mientras se evidencia su angustia.

Como “horrible”, calificó los minutos en los que sentía que su cuerpo no le respondía a ninguno de los estímulos que le generaban las personas que intentaban auxiliarla: “No veía, no sentía la cara ni los brazos, no me entraba el aire. Me auxilió mi entrenador, el juez de la carrera y una ambulancia. No podía respirar, tampoco veía, fue un desespero horrible”.

Para finalizar su relato, se mostró sumamente golpeada por la decisión que tuvo que tomar tras lo acontecido, pero a la vez sentenció que para una próxima carrera regresará más fuerte: “Ver las imágenes es duro. Este deporte es muy duro. Es duro saber que uno se prepara mucho tiempo para una carrera y, por cosas que uno no puede controlar, le toque retirarse. Así es el deporte. Yo todavía estoy joven. Y sé que esta no será mi última Vuelta a Colombia. Nos veremos el otro año”.

Ganadora de la etapa 2

En cuanto a la continuidad de la competencia durante este miércoles 10 de agosto, Diana Peñuela reiteró su favoritismo del primer día y repitió victoria de etapa: “Fue una etapa pasada por lluvia, muchas caídas. Mi equipo me ayudó a entrar al grupo luego de una caída. Ellas hicieron un buen lanzamiento para ganar”, dijo Peñuela.

Y agregó: “Traemos un equipo fuerte, que está concentrado en lo que haremos. La idea era controlar la carrera para el remate”.

¡La líder se impuso! ¡La líder ganó! Con la victoria de Diana Peñuela en la segunda etapa nos despedimos por hoy.



Mira la #VFemenina2022 en nuestro streaming 🖥 👉 https://t.co/REiLk944pJ#ElMundoRuedaXSeñal pic.twitter.com/pY5dPZolnO — Señal Deportes (@SenalDeportes) August 10, 2022

La tercera etapa se cumplirá este jueves con un recorrido entre Chiquinquirá, Saboya, Puente Nacional, Barbosa, San José de Pare, Santana, Vado Real y Oiba, 111,8 kilómetros.

Clasificación general (top 5)

1. Diana Peñuela - DNA Pro Cycling - 5h56′46″

2. Lina Marcela Hernández - Colombia Tierra de Atletas, a 12″

3. Carolina Vargas - CM Team, a 20″

4. Yenifer Ducuara - Colombia Tierra de Atletas, a 29″

5. Ana Fagua - Indeportes Boyacá, a 32′”

Recorrido Vuelta a Colombia Femenina 2022

Etapa 1: martes 9 de agosto

Recorrido: Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Chocontá, Villapinzón, Venta Quemada y Tunja (112,2 kilómetros).

Etapa 2: miércoles 10 de agosto

Recorrido: Paipa, Tunja, Cucaita, Sáchica, Sutamarchán y Villa de Leyva (101,4 kilómetros)

Etapa 3: jueves 11 de agosto

Recorrido: Chiquinquirá, Saboyá, Puente Nacional, Barbosa, San José de Pare, Santana, Vado Real y Oiba (111,8 kilómetros)

Ya se corre la segunda etapa de la #VFemenina2022 que salió de Paipa con destino a Villa de Leyva, en fracción que tendrá un recorrido de 101.4 kilómetros pic.twitter.com/dNPxWhU4LV — Vuelta Femenina Oficial (@VueltaFemenina) August 10, 2022

Etapa 4: viernes 12 de agosto

Contrarreloj individual San Gil-Barichara (21,3 kilómetros).

Etapa 5: sábado 13 de agosto

Recorrido: Curití, Aratoca, Pescadero, Piedecuesta, Floridablanca y Bucaramanga (103,4 kilómetros)

Etapa 6: domingo 14 de agosto

Circuito en Bucaramanga (12,9 kilómetros, siete vueltas para completar 90,3 km).