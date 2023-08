“No se equivoquen que el presidente no es ingenuo”: el mensaje del ministro Mauricio Lizcano a los grupos armados

El presidente @petrogustavo es un hombre de paz, así lo ha demostrado siempre, se juega su vida por este propósito, pero hay grupos irregulares como los del cauca que abusan de ese propósito, no se que equivoquen que el presidente no es ingenuo!!!

“Ven que no tenemos gente y ustedes preguntando maricadas (...). Jueputa pa’ pasar revista si tiene tiempo, pero para estar acá no, ¿cierto? Gran hijueputas, nos dieron, nos dieron y acá no vienen a apoyar nada, ni mierda, saben que no hay personal acá”.