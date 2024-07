Nueva defensa de Petro a Daniel Rojas: “Prefiero al profesor que dice palabras groseras, al político que ha cometido la peor grosería”

Fajardo arremetió contra Daniel Rojas: “La educación de Colombia no se merece un ministro que es un atarván”

“El ministro de Educación es un atarván. Yo no sé cuántas veces me ha insultado, ofendido y agredido, pero hoy es el ministro de Educación. Es una persona que agrede, maltrata e insulta, no sabe respetar las diferencias. La persona que tiene que ser ejemplo para toda Colombia tiene que tener las competencias básicas de civismo, de ciudadanía, es un atarván”, expresó Fajardo en un video que compartió en redes.

“Va a manejar el presupuesto más alto del país. El ministerio que tiene la mayor cantidad de recursos es el Ministerio de Educación. Una persona que no está preparada para ese cargo, que no entiende el sistema educativo y que no tiene la formación, no puede tener esa responsabilidad tan grande”, agregó Fajardo.