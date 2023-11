¿Nuevo desplante de Petro?: el presidente no tiene contemplado asistir a la cumbre de la Federación Nacional de Departamentos

Expresó: “Aquí tenemos que colar de entre todos. La invitación es a la unidad. La Constitución así lo dice. Yo creo que debemos estar hablando aquí. Los enemigos no son los gobernadores que no son del Gobierno. Acá los enemigos son los grupos armados de la ley que nos tienen hoy, a portas de muchos problemas. Yo creo que ese es el grito y el gemido que le está dando el país”.

“La respuesta que dieron el 29 de octubre en muchas de las regiones es decir por favor, creámosle al tema de la seguridad, haremos de buenas lo que está pasando en las regiones. No más secuestros, no más extorsiones, no más muertes. Así que el enemigo no son los gobernadores”, dejó claro finalmente.