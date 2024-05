Pastor Alape cuestiona a Petro y le reclama que no solo no ha implementado el acuerdo de paz sino que lo ha ido desmontando

“Presidente Gustavo Petro se requiere más acciones de implementación y menos retórica. Usted desmontó la arquitectura de la implementación, a pesar de que en marzo del año pasado, en Mesetas Meta, se comprometió a restablecer la alta consejería para la implementación y no cumplió”, reclamó Alape.

Presidente @petrogustavo se requiere más acciones de implementación y menos retórica. Usted desmontó la arquitectura de la implementación, a pesar que en marzo del año pasado, en Mesetas Meta, se comprometió a restablecer la alta consejería para la implementación y no cumplió. https://t.co/4Jn5YixlDd

“A mí personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que sí se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz ahora proponen golpes de Estado. La razón es una: incumplieron. No sabían lo que firmaron. La declaración unilateral de Estado, según la Convención de Viena, obliga a las partes a cumplir lo acordado y a ajustar la normatividad interna para garantizar el cumplimiento. Nos quedan tres tareas: leer la convención de Viena, leer el acuerdo de paz y cumplir”, afirmó el mandatario en las últimas horas.