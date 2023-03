Peñalosa: “Politiqueros siguen insistiendo en pasar la Policía al MinInterior”

El Gobierno del presidente Gustavo Petro insistió en la posibilidad de que la Policía Nacional pase del Ministerio de Defensa al del Interior, tema que ha sido objeto de duros cuestionamientos por la oposición.

Ante las recientes declaraciones del ministro de Justicia, Néstor Osuna, sobre esa posibilidad, el exalcalde de Bogotá advirtió que con una decisión de esa naturaleza se debilitará a esa institución.

A través de su cuenta en Twitter, se preguntó si con una decisión en ese sentido, quienes forman parte de la Policía serían recomendados por los políticos.

“Los ingenuos y los politiqueros siguen insistiendo en pasar la Policía al MinInterior. Lo que la debilitará, escribió el exmandatario de los bogotanos.

Y añadió que: “¿Queremos policías que sean recomendados de políticos? ¿Que se sindicalicen y hagan huelga?”.

En una reciente declaración, el ministro de Justicia, señaló que el Gobierno estudia varias alternativas, entre ellas que la Policía esté adscrita a su cartera o a la cartera del Interior.

Incluso, no descartó que se cree un nuevo ministerio, aunque no profundizó sobre el particular.

Osuna aseguró que se está adelantando un estudio sobre esa posibilidad, cuyas conclusiones podrían conocerse después de Semana Santa.

“Como dice el refrán, ‘despacio porque voy de afán’. No podemos equivocarnos, no podemos presentar los proyectos antes de que tengamos razones suficientes con evidencias para estar seguros de que son convenientes. Ahí vamos”, dijo.

En una reciente declaración, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, señaló que el Gobierno estudia varias alternativas, entre ellas que la Policía esté adscrita a su cartera o a la cartera del Interior. Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: Guillermo Torres

¿Policía al Ministerio de Justicia?

“Parece ser que lo mejor sería trasladarla al Ministerio de Justicia, porque el Ministerio de Justicia define la política criminal del Estado, porque es el que articula las relaciones con el poder judicial”, señaló el funcionario.

Agregó que “esa opción ha gozado de argumentos favorables en el seno del Gobierno. ¿Cómo y cuándo hacerlo? Es que cuando dos instituciones han estado juntas tanto tiempo, Policía y Fuerzas Militares en el Ministerio de Defensa, ese deslinde no se hace de un día para otro”.

“Hay patrimonios públicos que se han juntado, hay sistemas de vivienda, de políticas de financiación de vivienda, hay políticas de bienestar que se han construido conjuntamente. En todo eso estamos”, indicó.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna enfatizó en que se busca una “Policía mucho más cercana a la ciudadanía, que el mejor amigo del peatón sea el Policía”. - Foto: Suministrada a SEMANA por Policía

Enfatizó en que se busca una “Policía mucho más cercana a la ciudadanía, que el mejor amigo del peatón sea el Policía”.

Osuna señaló que el estudio también busca establecer herramientas en la formación de los policías, como la de ser profesionales en resolución de conflictos y cuenten con habilidades suficientes para que, ejerciendo su autoridad.

“La ciudadanía sepa que pueda confiar si tiene un problema de convivencia, si tiene un problema de un delito que ha sufrido”, señaló.

Aseguró que “una nueva arquitectura institucional de la Policía Nacional incluirá la revisión de su traslado a un ministerio que garantice el fortalecimiento de su carácter civil” para convertirse en una aliada de la gente, por lo que consideró que se debe modernizar la institución y desmilitarizarla para facilitar la convivencia.

El exviceministro Rafael Nieto, ha sido también crítico de sacar esa institución del Ministerio de Defensa, aunque advirtió que “no ve la capacidad política dentro del Congreso como para negarle a Petro que cree un nuevo Ministerio -el de la Paz-, donde estaría la policía”. - Foto: Juan Carlos Sierra

¿Se hará realidad?

El exviceministro Rafael Nieto, ha sido también crítico de sacar esa institución del Ministerio de Defensa, aunque advirtió que “no ve la capacidad política dentro del Congreso de la República como para negarle a Petro que cree un nuevo ministerio -el de la Paz-, donde estaría la policía”.

Recordó que se trata de una recomendación de la Comisión de la Verdad. “Fue como si se hubieran puesto de acuerdo”, comentó.

“Va a ser muy difícil dar esta pelea. No veo cuál será el general valiente que salga a decirle a Petro ‘por ahí no es’”, aseguró.

Así mismo, aseguró: ”Entregarla al Ministerio de Justicia debilita la fuerza institucional frente a desafíos en materia de seguridad en Colombia, tanto en narcotráfico como conflicto armado, criminalidad y grupos de delincuencia común. Esto terminará afectando a los ciudadanos de a pie, que tendrán más riesgos en la cotidianidad”.

Finalmente, señaló que Colombia es un país único en el mundo que tiene temas conjuntos que luchar por la seguridad, “hace indispensables niveles de coordinación entre Fuerzas Militares y de Policía”.

“No hay otro país que tiene los conflictos combinados del conflicto armado, un fenómeno del narcotráfico, de bandas criminales organizados que se extiendan por el ancho y largo del país”, puntualizó.