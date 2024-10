Perturbador caso de acoso sexual sacude al Invima: funcionaria relata cómo el coordinador de su área le pidió fotos y videos íntimos

En el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) no son nuevas las quejas por maltratos y acoso en contextos laborales. Varias cabezas de la entidad han sido denunciadas por prácticas hostiles contra los empleados, que presuntamente han llegado hasta un intento de suicidio.

“El lenguaje corporal durante la emisión de sus mensajes es incómodo e intenta ser insinuante. Siempre habla en tono muy bajo y me pide hablar en voz baja cuando le respondo ante algunas solicitudes laborales o comentarios”, narró.

“Si es viejito, no importa, yo tengo Betamax”, expone la funcionaria, atribuyéndole la frase.

Durante el regreso a la presencialidad tras la pandemia, en ocasiones tuvo que estar sola con el funcionario en la oficina: “Edgar Guerrero me invitó a tomar café, sin conocerlo, y siendo compañero de trabajo”.

Cuenta que fueron a una panadería, pero días después, el trabajador del área le dijo que le iba a “cobrar” por la invitación porque no iba a “perder la inversión”.

En otros momentos la invitó a desayunar mientras los demás funcionarios no se encontraban en la oficina, pero en otras ocasiones habría sido más directo frente a sus intenciones con su compañera de trabajo.

Denuncian que el Invima no ha hecho nada frente a dramático testimonio de funcionaria que denunció acoso laboral de una superior

Según relata la mujer, el funcionario, en una revisión de actas de evidencias de compromisos laborales, siguió pidiéndole fotos íntimas en la oficina.“A mí no me pegue esas fotos con las invitaciones a capacitaciones. Si me pega otras fotos mejor, usted ya sabe”, le habría dicho Guerrero a la trabajadora del Invima.