Petro agitó su discurso de cara a las próximas elecciones presidenciales: “Ojalá este gobierno progresista siga del 2026 al 2030”

“Se me asustan los expresidentes… saben que no hay candidato que ellos le puedan oponer a Petro”, el presidente vuelve a hablar de reelección

“Porque los territorios que las comunidades indígenas han comprado por su propia cuenta no han sido agregados a la reserva y hay unos funcionarios allá del gobierno nacional que les dicen que para poderlo hacer se necesitan 10.800 millones de pesos. Yo no entiendo eso. Si es un papel. Son papeles. ¿De dónde sale que para que los terrenos que ellos mismos han comprado se vuelvan reserva hay que pagar?”, sostuvo Petro.

Y agregó en su intervención: “Entonces, necesito que usted me investigue eso y que en nuestro gobierno, mientras estemos aquí, que ojalá este gobierno progresista siga del 2026 al 2030, año mágico, que podamos profundizar aún más este tipo de paz con la naturaleza que no es más que volver a Colombia una potencia mundial de la vida”.

“Entonces, aquí tenemos que lograr un pacto entre el campesinado y el movimiento indígena y un pacto entre el movimiento indígena. Ustedes, compañeros y compañeras de no ha entendido bien el qué significa la ONG. En español, ¿qué significa? Nación del Sol, miércoles. Está muy bien”. señaló.

Y expresó: “Entonces, los compañeros y compañeras de Nación del Sol. Aquí vino el actual presidente de Alemania. No confundir con Scholz que es el primer ministro de Alemania. El presidente de Alemania vino del lado Kogui, de joven igual que yo, caminando con mochila”.

Entre el pueblo, algunos asistentes comenzaron a gritar la palabra “reelección”, a lo que el mandatario, entre risas, les dijo: “Se me asustan los expresidentes. Cómo será que están tan asustados, que siendo que a ellos les debería interesar la reelección, podrían concursar, dicen: ‘Alma bendita, no, por favor. Lejos’. Porque saben que no hay candidato que ellos le puedan oponer a Petro”, aseguró el jefe de Estado.